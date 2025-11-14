Adana'da 2 Bin 605 Kaçak Pelüş Oyuncak Ele Ge geçirildi
Adana'nın Sarıçam ilçesinde düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı 2 bin 605 pelüş oyuncak ele geçirildi. Oyuncakların değeri yaklaşık 2 milyon lira olarak belirlendi ve bir kişi gözaltına alındı.
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 bin 605 pelüş oyuncak ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçedeki bir depoda çok sayıda gümrük kaçağı ürün olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Belirlenen depoya düzenlenen operasyonda "Labubu" adıyla bilinen ve yaklaşık değeri 2 milyon lira olduğu belirtilen 2 bin 605 pelüş oyuncak ele geçirildi.
Ekipler, gümrük kaçağı oyuncaklarla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Koray Kılıç - Güncel