Kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli yakalandı - Haberler

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Kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

AA - Güncel
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Adana'da kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

ADANA (AA) - Adana'da kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde belirlenen adreslerde ve uygulama noktalarında şüpheli bulunan araçları durdurarak arama yaptı.

Aramalarda, 2 bin 295 litre sahte içki, gümrük kaçağı 2 bin 940 paket sigara ve 5 bin 185 uyarıcı hap ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

AA / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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