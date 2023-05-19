Adana'da '19 Mayıs' coşkusu; 'fener alayı' yürüyüşü düzenlendi

ADANA'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 104'üncü yılı etkinlikleri kapsamında fener alayı ile kutlama düzenlendi.

Adana Büyükşehir Belediyesi ve CHP İl Başkanlığı tarafından düzenlenen fener alayı yürüyüşüne Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, CHP Adana İl Başkanı Mehmet Çelebi'nin yanı sıra CHP Adana milletvekilleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan kalabalık grup, ellerinde taşıdıkları Türk bayrakları ve meşalelerle, marşlar okuyarak Uğur Mumcu Bulvarı'na yürüdü. Çok sayıda vatandaş, üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve Türk bayrağı baskısı olan tişörtleri giyerek yürüdü. Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı yürüyüş, Uğur Mumcu Meydanı'nda sona erdi. Etkinlik, Edip Akbayram konseriyle devam etti.