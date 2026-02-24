Adana'da 1515 kaçak oyuncak ele geçirildi
Adana'da gerçekleştirilen operasyonda, bir şehirler arası yolcu otobüsünde 1515 gümrük kaçağı oyuncak bulundu. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Adana'da 1515 gümrük kaçağı oyuncak ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğu belirlenen şehirler arası yolcu otobüsünü merkez Seyhan ilçesinde durdurdu.
Ekipler, otobüsün bagajında yaptıkları aramada 6 çuvalda 1515 gümrük kaçağı oyuncak ele geçirdi.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Kaynak: AA / Yusuf Koyun