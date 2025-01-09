Adana'da 15 Bin Litre Sahte Zemzem Suyu Ele Geçirildi
Adana'nın Seyhan ilçesinde düzenlenen operasyonda, 15 bin litre şişelenmiş sahte zemzem suyu ve üretimde kullanılan makineler ele geçirildi. Depo mühürlendi.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde düzenlenen operasyonda, şişelenmiş 15 bin litre sahte zemzem suyu ele geçirildi.
Seyhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve polis ekiplerince, ihbar üzerine Akkapı Mahallesi'ndeki depoya operasyon düzenlendi.
Operasyonda, şişelenmiş 15 bin litre sahte zemzem suyu, plastik variller ve üretimde kullanılan makineler ele geçirildi.
Yapılan işlemlerin ardından depo, belediye ekiplerince mühürlendi.
Kaynak: AA / Koray Kılıç - Güncel