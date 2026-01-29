Haberler

Adana'da 1 ton 140 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Adana'da jandarma ekipleri tarafından bir panelvanda gerçekleştirilen operasyonda, 1 ton 140 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı.

Adana'da 1 ton 140 kilogram kaçak tütün ele geçirilen panelvanın sürücüsü gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Yüreğir ilçesinde bir panelvanı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 1 ton 140 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan aracın sürücüsü, jandarma komutanlığına götürüldü.

Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Güncel
