Haberler

Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten çiftçilerle iftar programı paylaşımı Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adalet Bakanı Akın Gürlek, çiftçilerle iftar programında yaptığı açıklamada, emeğin hakkını gözetmenin ve haksız kazanca geçit vermenin ortak sorumluluk olduğunu vurguladı. Çiftçilerin ülkenin sessiz kahramanları olduğunu belirten Gürlek, adaletin her aşamada sağlanması gerektiğine dikkat çekti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Tarladan sofraya her aşamada emeğin hakkını gözetmek, haksız kazanca geçit vermemek hepimizin ortak sorumluluğudur." ifadesini kullandı.

Bakan Gürlek, NSosyal hesabından çiftçilerle iftar programına ilişkin paylaşımda bulundu.

Toprağa emek veren, alın terini berekete dönüştüren çiftçilerin, ülkenin sessiz kahramanları olduğunu ifade eden Gürlek, gün doğmadan başlayan emeklerin, tarlaları, sofraları ve yarınları yeşerttiğini belirtti.

Gürlek, çiftçilerin tarlasını ve üreticilerin alın terini korumanın vicdani ve ahlaki bir görev olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Tarladan sofraya her aşamada emeğin hakkını gözetmek, haksız kazanca geçit vermemek hepimizin ortak sorumluluğudur. Çünkü adalet sadece mahkeme salonlarında değil, tarlada filizlenen tohumda, pazarda kurulan terazide ve sofraya gelen ekmekte de tecelli etmelidir. Güçlü bir hukuk düzeni, emeğin güvencesidir, güçlü bir tarım sektörü ise ülkemizin geleceğinin teminatıdır. Cumhurbaşkanımız liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı Adaletin Yüzyılı yapmak için çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan
'ABD uçakları, İran'a saldırı için Ürdün'e konuşlandı' iddiası

Her an kalkabilirler! Savaşı başlatacak uçaklar, o ülkeye konuşlandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Savcıyım' deyip tehditler savuran kadın böyle gözaltına alındı

Türkiye'nin konuştuğu kadın böyle gözaltına alındı
Konyaspor'dan Galatasaray'a gönderme! Statta çalan şarkı dikkat çekti

Galatasaray galibiyeti sonrası statta çalan şarkı bomba
Aysu Baçeoğlu'ndan Cem Yılmaz itirafı

"Cem Yılmaz beş dakikaya arayacağını söyleyip aramadı"
Alex de Souza imzayı attı! İşte yeni takımı

Alex de Souza imzayı attı!
'Savcıyım' deyip tehditler savuran kadın böyle gözaltına alındı

Türkiye'nin konuştuğu kadın böyle gözaltına alındı
Galatasaray'ın golü VAR'dan döndü! Saniyeler sonrası olay paylaşım

Maça damga vuran an! Saniyeler sonra olay paylaşım
Özlem Gürses'in Celal Karatüre için yaptığı benzetme tepki çekti

Celal Karatüre için yaptığı benzetme büyük tepki çekti