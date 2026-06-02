Bakan Gürlek: Siber Suçlara Yönelik 27 İl, Sanal Bahis Çetesine Yönelik 28 İlde Operasyon Düzenlendi

(ANKARA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, siber suçlara yönelik İstanbul merkezli 27 il, sanal bahis çetesine yönelik Nevşehir merkezli 28 ilde olmak üzere iki ayrı operasyon düzenlendiğini, toplam 221 şüpheliye yönelik her iki operasyonda 70 milyar TL'lik işlem hacminin tespit edildiğini açıkladı.

yürütülen soruşturma kapsamında 27 ilde 114 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiğini, 269 mağdurdan 600 milyon TL zarar, şüpheli hesaplarda ise 60 milyar TL'lik işlem hacmi tespit edildiğini açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bu sabah itibarıyla, İstanbul ve Nevşehir illerimiz merkezli, ilki 27, ikincisi 28 ili kapsayan dev operasyonlar gerçekleştirerek vatandaşlarımızın ve kamunun haklarına göz diken suç odaklarına büyük bir darbe indirdik."

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımızın, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile birlikte yürüttüğü soruşturma kapsamında; 27 ilde 114 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiş; 269 mağdurdan 600 milyon TL zarar, şüpheli hesaplarda ise 60 milyar TL'lik işlem hacmi tespit edilmiş; suça konu milyarlarca liralık mal varlığına el koyma ve kayyum atama işlemleri başlatılmıştır.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde yürütülen bir diğer başarılı operasyonda ise; vatandaşlarımızın banka ve kripto hesaplarını kullanarak 10 milyar TL para hacmine ulaşan yasadışı bir sanal bahis çetesine yönelik 28 ilde, 120 ayrı adrese eş zamanlı baskınlar düzenlenmiş ve 107 şüpheli hedef alınmıştır."

Kaynak: ANKA