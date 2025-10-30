Açıkta Satılan Ürünlerde Dara Düşülmeden Satış Yapılamayacak

Samsun Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu, açıkta satılan ürünlerde dara (ambalaj veya kap ağırlığı) düşülmeden satış yapılmaması konusunda uyarıda bulundu.

Turpçu, yaptığı yazılı açıklamada, tüketicilerin ekonomik çıkarlarını korumak ve piyasalarda fiyat şeffaflığını sağlamak amacıyla denetimlerini sürdürdüklerini belirti.

Ticaret Bakanlığınca yapılan yönetmelik değişikliğinin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlatan Turpçu, açıkta satılan ürünlerde dara miktarının düşülmesinin artık zorunlu olduğunu vurguladı.

Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nin ilgili maddesine göre açık halde satılan ürünlerin net miktarının belirlenmesinde ürünün içinde bulunduğu kap veya ambalajın ağırlığının dikkate alınmayacağını aktaran Turpçu, "İşletmeler açıkta ve tüketici huzurunda tartılarak satılan ürünlerde dara miktarını düşmek zorunda. Bu sayede tüketiciler yalnızca satın aldıkları ürünün ağırlığı kadar ödeme yapacak, haksız fiyatlandırmanın önüne geçilerek adil ticaret ilkesi güçlenecektir." açıklamasında bulundu.

Turpçu, denetimlerin aralıksız süreceğine işaret ederek, "Sonradan ambalajlanarak satışa sunulan gıda ürünlerinde dara düşümü yapılmasına hassasiyet gösterilmelidir. Aksi halde Fiyat Etiketi Yönetmeliği ile Ticaret Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'nin 'Aldatıcı eylemler' başlıklı maddesi uyarınca idari yaptırımlar uygulanacaktır." ifadesini kullandı.