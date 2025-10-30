Haberler

Açıkta Satılan Ürünlerde Dara Düşülmeden Satış Yapılamayacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu, açıkta satılan ürünlerde ambalaj ağırlığının dikkate alınmayacağını belirterek, işletmelerin yalnızca ürünün net ağırlığı üzerinden satış yapmaları gerektiğini duyurdu. Bu düzenleme ile tüketicilerin haklarının korunması ve fiyat şeffaflığının sağlanması hedefleniyor.

Samsun Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu, açıkta satılan ürünlerde dara (ambalaj veya kap ağırlığı) düşülmeden satış yapılmaması konusunda uyarıda bulundu.

Turpçu, yaptığı yazılı açıklamada, tüketicilerin ekonomik çıkarlarını korumak ve piyasalarda fiyat şeffaflığını sağlamak amacıyla denetimlerini sürdürdüklerini belirti.

Ticaret Bakanlığınca yapılan yönetmelik değişikliğinin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlatan Turpçu, açıkta satılan ürünlerde dara miktarının düşülmesinin artık zorunlu olduğunu vurguladı.

Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nin ilgili maddesine göre açık halde satılan ürünlerin net miktarının belirlenmesinde ürünün içinde bulunduğu kap veya ambalajın ağırlığının dikkate alınmayacağını aktaran Turpçu, "İşletmeler açıkta ve tüketici huzurunda tartılarak satılan ürünlerde dara miktarını düşmek zorunda. Bu sayede tüketiciler yalnızca satın aldıkları ürünün ağırlığı kadar ödeme yapacak, haksız fiyatlandırmanın önüne geçilerek adil ticaret ilkesi güçlenecektir." açıklamasında bulundu.

Turpçu, denetimlerin aralıksız süreceğine işaret ederek, "Sonradan ambalajlanarak satışa sunulan gıda ürünlerinde dara düşümü yapılmasına hassasiyet gösterilmelidir. Aksi halde Fiyat Etiketi Yönetmeliği ile Ticaret Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'nin 'Aldatıcı eylemler' başlıklı maddesi uyarınca idari yaptırımlar uygulanacaktır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel
Türkiye'nin gözü bu maçlarda! İşte dev derbileri yönetecek hakemler

Bahis skandalının gölgesinde oynanacak iki derbiye sürpriz atama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tasma taktığı kadını sokaklarda gezdirdi! Kullandığı ifadeler de skandal

Tasma takıp sokakta gezdirdi! Kullandığı ifadeler de mide bulandırdı
Brezilya'da savaş gibi polis operasyonu! Cesetler sokaklara dizildi

Savaş gibi polis operasyonu! Cesetler sokaklara dizildi
Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket

Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket
Sındırgı'daki deprem fırtınası sonrası korkutan tespit: Ölü faylar canlandı

Deprem fırtınası yaşayan ilçeye giden bilim insanından korkutan uyarı
Tasma taktığı kadını sokaklarda gezdirdi! Kullandığı ifadeler de skandal

Tasma takıp sokakta gezdirdi! Kullandığı ifadeler de mide bulandırdı
Kamyon devrildi, kaçan deney maymunları ülkeyi alarma geçirdi

Ülke diken üstünde! Kamyon devrildi, virüslü maymunlar firar etti
Almanya Başbakanı Merz, Erdoğan'la görüşmek için Ankara'da: Ortaklığımızı genişletmek istiyorum

Erdoğan'la görüşmek için Ankara'da: Ortaklığı genişletmek istiyorum
Ünlü oyuncu, altına sutyen giymediği elbisesi ile büyüledi

Ünlü oyuncu, altına sutyen giymediği elbisesi ile büyüledi
Yapay zeka dünyanın en iyi 20 stadını seçti: İki Süper Lig devi de listede

Yapay zeka dünyanın en iyi 20 stadını seçti: İki Süper Lig devi de listede
Pınar Altuğ'un kızı Su ilk kez podyuma çıktı

Annesinin yolundan gidiyor! Pınar Altuğ'un kızı ilk kez podyuma çıktı
Anne, baba ve 2 evlada mezar olan binanın enkazından çıkan not yürekleri dağladı

4 kişiye mezar olan binanın enkazından çıkan not yürekleri dağladı
Ermenistan'da askerlik süresi 24 aydan 18 aya indirildi

Komşuda askerlik 18 aya indirildi ama keyif kaçıracak bir detay var
Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı

Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.