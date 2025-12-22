Haberler

Açık Tekirdağ Yelken Yarışları sona erdi

Açık Tekirdağ Yelken Yarışları sona erdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ Yelken Spor Kulübü tarafından düzenlenen Açık Tekirdağ Yelken Yarışları, optimist ve ILCA kategorilerinde yapıldı. Yarışlara 45 sporcu katıldı ve ödül töreni düzenlendi.

Tekirdağ Yelken Spor Kulübünce düzenlenen Açık Tekirdağ Yelken Yarışları tamamlandı.

Yelken İl Temsilciliği faaliyet programında bulunan yarışlar optimist ve ILCA kategorisinde yapıldı.

Marmara Denizi açıklarında startı verilen ve iki gün süren yarışlara 45 sporcu katıldı.

Yarışların sonunda dereceye giren sporcular için kulüpte ödül töreni düzenlendi.

Türkiye Yelken Federasyonu Tekirdağ Temsilcisi Hüseyin Ergin Özdem ve kulüp yetkileri dereceye giren sporculara madalyalarını verdi.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
Rusya'nın kalbinde patlama! Putin'in kilit komutanı öldürüldü

Rusya'nın kalbinde patlama! Putin'in kilit komutanı öldürüldü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

6 ay önce anne olmuştu… Cemal Özgörkey'in yeğeni Leyla Mizrahi hayatını kaybetti

Yeni anne olmuştu, acı haber geldi! Özgörkey ailesinin büyük kaybı
TBMM'ye binlerce dilekçe sunuldu! Haftada 4 gün mesai masada

Çalışanların hayali gerçek mi oluyor? Meclis'e binlerce dilekçe yağdı
Sezon başında bunu kimse beklemezdi! Fenerbahçe'den tam 20 yıl sonra bir ilk

Sezon başında bunu kimse beklemezdi! F.Bahçe'den 20 yıl sonra bir ilk
Polonyalı kadının Türkler hakkında sözlerine bakın! 123 yıllık tarihi hatırlattı

Polonyalı kadının Türkler hakkında sözlerine bakın
6 ay önce anne olmuştu… Cemal Özgörkey'in yeğeni Leyla Mizrahi hayatını kaybetti

Yeni anne olmuştu, acı haber geldi! Özgörkey ailesinin büyük kaybı
Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray maçı sonrası bomba yorum: Sucuklu pizza kimse beklemesin

Galatasaray maçı sonrası bomba yorum: Sucuklu pizza kimse beklemesin
600 kilometre yol kat edip takımını tek başına destekledi

Takımını tek başına destekledi! Kaç km yol gittiğine inanamazsınız
Feyenoord'a sahasında büyük şok

Ne olacak bu taraftarın hali? Yine kabusu yaşadılar
Mabel Matiz annesini paylaştı! Benzerlik dikkat çekti: Anadolu kadınının asaleti

Annesini paylaştı! Benzerlik dikkat çekti: Anadolu kadınının asaleti
13 yıl sonra Şam'a büyükelçi ataması! Nuh Yılmaz bugün göreve başlıyor

13 yıl sonra bir ilk! Göreve başlıyor, işte masadaki en kritik konu
Afrika Kupası'nın açılış maçında Süper Lig'in eski yıldızından rövaşata

Açılış maçında Süper Lig'in eski yıldızından rövaşata
Naz Elmas davete damga vurdu! Derin yırtmaçlı elbise yorum yağmuruna tutuldu

Davete damga vurdu! Derin yırtmaçlı elbisesi yorum yağmuruna tutuldu
Merkez'den döviz hamlesi! Bulgar Levası tarihe karışıyor

Merkez'den dikkat çeken hamle! Komşunun parası tarih oluyor
title