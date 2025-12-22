Açık Tekirdağ Yelken Yarışları sona erdi
Tekirdağ Yelken Spor Kulübü tarafından düzenlenen Açık Tekirdağ Yelken Yarışları, optimist ve ILCA kategorilerinde yapıldı. Yarışlara 45 sporcu katıldı ve ödül töreni düzenlendi.
Tekirdağ Yelken Spor Kulübünce düzenlenen Açık Tekirdağ Yelken Yarışları tamamlandı.
Yelken İl Temsilciliği faaliyet programında bulunan yarışlar optimist ve ILCA kategorisinde yapıldı.
Marmara Denizi açıklarında startı verilen ve iki gün süren yarışlara 45 sporcu katıldı.
Yarışların sonunda dereceye giren sporcular için kulüpte ödül töreni düzenlendi.
Türkiye Yelken Federasyonu Tekirdağ Temsilcisi Hüseyin Ergin Özdem ve kulüp yetkileri dereceye giren sporculara madalyalarını verdi.
