Açık Artırmayla 319 Konut ve 197 İş Yeri Satışa Sunuluyor

Güncelleme:
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 7 ildeki 319 konut ile 197 iş yerini açık artırma ile satışa çıkaracak. 30-31 Ekim tarihlerinde yapılacak müzayedede, konut ve iş yerlerine yüzde 25 peşinatla sahip olunabilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığının mülkiyetinde bulunan 7 ildeki 319 konut ile 197 iş yeri, açık artırma yöntemiyle satışa sunulacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Bingöl, Diyarbakır, Mardin, Mersin, İzmir'de yer alan konutlar 2+1 ve 3+1 tiplerinde olacak. Bu illerde ve İstanbul ve Samsun'da da iş yeri olmak üzere toplam 319 konut ve 197 iş yeri satışa çıkarılacak.

Açık artırma, 30-31 Ekim tarihlerinde, saat 10.30'da 4 ayrı oturum halinde TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu, İLBANK Sosyal Tesisleri Macunköy, Bingöl Belediyesi Konferans Salonu ve Yay Grand Otel Cemal Yay Kongre Salonu'nda gerçekleştirilecek. İstekliler, "www.emlakmuzayede.com.tr" adresi üzerinden de teklif verebilecek.

Satışa sunulan taşınmazlar arasında İzmir'in Bayraklı ilçesindeki konut ve iş yerleri ile İstanbul'un Güngören, Gaziosmanpaşa ve Zeytinburnu ilçelerindeki ofis ve dükkanlar da yer alıyor.

Alıcılar, konut ve iş yerlerine yüzde 25 peşinat ve 60 ay vade ile sahip olabilecek. Peşin ödemelerde ise yüzde 20 indirim uygulanacak.

Satışa ilişkin detaylı bilgilere "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adresinden ulaşılabilecek.

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel
