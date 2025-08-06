ABD, Zambiya ve Malavi Vatandaşları İçin Vize Başvuru Şartlarını Sertleştiriyor

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ABD, Zambiya ve Malavi vatandaşlarının ticari ve turistik vize başvurularında 15 bin dolara kadar teminat yatırmalarını zorunlu kılan yeni bir program başlattı. Bu uygulama, vize sürelerinin aşılmasını caydırmayı ve ABD göçmenlik yasalarına uyumu artırmayı hedefliyor.

CAPE ABD, Zambiya ve Malavi vatandaşlarının vize başvurularında 15 bin dolara kadar teminat yatırmalarını zorunlu kılan yeni bir program başlatacak.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "20 Ağustos'tan itibaren, ticari ve turistik vizelere başvuran Malavi ve Zambiya vatandaşlarının 15 bin dolara kadar teminat yatırmaları gerekecektir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bu programın vize sürelerinin aşılmasını caydırmayı ve ABD göçmenlik yasalarına bağlılığı pekiştirmeyi amaçladığı vurgulanarak, vize şartlarının tamamının yerine getirip, tanınan süre içinde ülkeyi terk eden başvuru sahiplerine teminat miktarının tamamen geri ödeneceği belirtildi.

Kaynak: AA / Murat Özgür Güvendik - Güncel
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