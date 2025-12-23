Haberler

ABD, "güvenlik endişesi" gerekçesiyle yabancı üretim dronların ülkede satılmasını yasakladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Federal İletişim Komisyonu, ulusal güvenlik endişeleri nedeniyle yabancı üretim insansız hava araçlarının satışını yasakladı. Yasak, ABD'de gerçekleştirilecek büyük organizasyonlar ve hava sahasını koruma ihtiyacı gerekçe gösterilerek alındı.

ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC), "güvenlik endişeleri nedeniyle" yabancı üretim insansız hava araçlarının ülkede satılmasını yasakladı.

FCC'den yapılan açıklamada, ABD'de satılması ya da ülkeye ithal edilmesi yasaklı ürünlerin bulunduğu listeye yeni ekleme yapıldı.

Yabancı üretim insansız hava sistemlerinin (UAS) ve bunların kritik bileşenlerinin, listeye dahil edildiği kaydedilen açıklamada, bu ürünlerin "ABD'nin ulusal güvenliğine kabul edilemez bir risk teşkil ettiği" savunuldu.

Açıklamada, bu karar için ABD'nin, 2026'da FİFA Dünya Kupası ve 2028'de Olimpiyatlar gibi büyük organizasyonlara ev sahipliği yapmasının yanı sıra "karteller, terörist gruplar ve yabancı hükümetlerden ABD hava sahasını koruma ihtiyacının artması" gibi sebepler gerekçe gösterildi.

Kararın, halihazırda ABD'de satılmış ürünler için geçerli olmadığı kaydedildi.

ABD Temsilciler Meclisinin Çin Komünist Partisi Özel Komitesince, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, karara destek verdikleri belirtildi.

Açıklamada, bu yasağın "ulusal güvenliği gözeteceği ve Çin yapımı dronların teşkil ettiği tehdidi azaltacağı" savunuldu.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan - Güncel
Trafikte yeni dönem! Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor

Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Doktordan boş yatağa uzanan hastaya feci dayak

Doktordan nefes darlığı çeken hastaya feci dayak! Sebebi de skandal
7 gollü Gençlerbirliği-Trabzonspor maçına damga vuran an

Gençlerbirliği-Trabzonspor maçına damga vuran an
Yok artık Barış Alper! 74 metreyi kaç saniyede koştuğuna inanamazsınız

Yok artık Barış Alper! 74 metreyi kaç saniyede koştuğuna inanamazsınız
Ela Rümeysa Cebeci iddiasına başsavcılıktan yanıt

Gündemi sarsan Ela Rümeysa Cebeci iddiasına başsavcılıktan yanıt
Doktordan boş yatağa uzanan hastaya feci dayak

Doktordan nefes darlığı çeken hastaya feci dayak! Sebebi de skandal
3 harfli markette skandal! Az kalsın çocuğuna yedirecekti

3 harfli markette skandal! Az kalsın çocuğuna yedirecekti
Meclis'teki yumruklu kavga sonrası CHP'den özür

Meclis'teki yumruklu kavga sonrası CHP'den özür geldi
title