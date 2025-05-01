ABD ve Ukrayna Arasında Tarihi Ekonomik Ortaklık Anlaşması İmzalandı

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, ABD ile ülkesi arasında bugün imzalanan "Ortaklık Anlaşması"nın Amerikan silahlarının Ukrayna'ya yeni tedarikini garanti ettiğini söyledi.

Mihail Podolyak, X hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, ABD ile Ukrayna arasında nadir toprak elementlerinin kullanımını da kapsayan "ekonomik ortaklık" anlaşmasının imzalanmasını değerlendirdi.

İki ülke arasında tarihi bir anlaşmanın imzalandığını kaydeden Podolyak, "Bu stratejik başarı, Ukrayna'nın süper güçlerle tam anlamıyla eşit düzeyde söz hakkı kazandığını teyit ediyor." ifadesini kullandı.

Anlaşmaya göre petrol, gaz ve lityum gibi diğer minerallerin Ukrayna'nın mülkiyetinde kalmaya devam edeceğini ve ortak bir fonun kurulmasını öngördüğünü belirten Podolyak, şu bilgiyi verdi:

"Anlaşma, hava savunma sistemleri de dahil olmak üzere yeni Amerikan silahlarının tedarikini garanti ediyor. Bunların maliyeti ortak fona yatırılacak."

Podolyak, en az 2034 yılına kadar tüm yatırım gelirlerinin Ukrayna'da bir yatırıma dönüştürüleceğini belirterek şunları kaydetti:

"Özetle, bu anlaşmanın en önemli sonucu, dünyanın önde gelen devletinin Ukrayna'da ortak yatırımcı haline gelmesidir. Moskova kaybetti. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in ABD'ye, işgal altındaki Donbas'ın mineral zenginliğinden pay teklif etme girişimi başarısız oldu."

ABD-Ukrayna ekonomik ortaklık anlaşması

ABD ve Ukrayna, uzun müzakerelerin ardından nadir toprak elementlerinin kullanımını da kapsayan "ekonomik ortaklık" anlaşmasının imzalandığını duyurmuştu.

Söz konusu ekonomik ortaklık anlaşması, "ABD-Ukrayna Yeniden Yapılandırma Yatırım Fonu" kurulmasını öngörüyor.

İki ülke arasında imzalanan "ekonomik ortaklık" anlaşması, bugüne kadarki askeri ve finansal desteği karşılığında ABD'ye Ukrayna'nın doğal kaynaklarına erişim imkanı sağlayacak.

ABD Başkanı Trump, anlaşmayla ilgili son açıklamasında, ABD ile Ukrayna arasında imzalanan ekonomik ortaklık anlaşmasının Kiev için bir "güvenlik garantisi" olacağını ve Rusya'yı "engelleyebileceğini" söylemişti.