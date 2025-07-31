ABD ve Pakistan Arasında Petrol Rezervleri Anlaşması

Uzmanlara göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün duyurduğu Pakistan ile petrol rezervlerini geliştirmeye yönelik anlaşma, Pakistan'ın büyümesi için büyük potansiyel taşıyor.

ABD Başkanı Trump'ın dün Pakistan ile petrol rezervlerini geliştirmeye yönelik bir anlaşma imzalandığını açıklaması üzerine dikkatler bölgeye çevrildi.

Karaçi merkezli petrol endüstrisi uzmanı Muhammed İkbal Jawaid ve petrol endüstrisi ve enerji uzmanı Wasi Khan, konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

"Pakistan, petrol ve doğal gaz konusunda büyük potansiyele sahip." diyen Jawaid, ABD ile imzalanan anlaşmanın "büyük atılıma yol açabileceği" görüşünde.

Jawaid, özellikle Belucistan ve Hayber Pahtunhva eyaletlerinin petrol ve doğal gaz arama çalışmaları açısından öneme sahip olduğunu söyledi.

Öte yandan Jawaid, enerji sektörüne uluslararası yatırım yapılabilmesi için Belucistan ve Hayber Pahtunhva eyaletlerinde kanuni düzenlemeler yapılması gerektiğini ifade etti.

Pakistan "gerçek" potansiyelin gerisinde

Petrol endüstrisi ve enerji uzmanı Khan, yatırım ve altyapıdaki yetersizlik nedeniyle Pakistan'ın petrol ve gaz sektöründeki "gerçek" potansiyelini kullanamadığına dikkati çekti.

Khan, "ABD ile yapılan anlaşma, Pakistan'ın enerji sektöründe daha fazla uluslararası işbirliği, yatırım, teknoloji ve rekabet getirebilir." dedi.

Hayber Pahtunhva'daki Güney ve Kuzey Veziristan bölgesinde büyük petrol rezervleri olduğunu anlatan Khan, Pakistan'da şu zamana kadar petrol arama çalışmalarının "kısıtlı" kaldığını belirtti.

Petrol rezervleri, terör sorunu yaşanan bölgede

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluç etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.