ABD ile Nijerya arasında 5,1 milyar dolarlık sağlık işbirliği anlaşması

Güncelleme:
ABD hükümeti, Nijerya ile beş yıl sürecek olan 5,1 milyar dolarlık sağlık alanında ikili işbirliği mutabakat zaptı imzaladı. Anlaşma, Nijerya'daki 900 Hristiyan sağlık merkezine 200 milyon dolarlık destek sağlamayı içeriyor.

ABD ile Nijerya arasında sağlık alanında 5,1 milyar dolarlık ikili işbirliği mutabakat zaptı imzalandı.

ABD'nin Abuja Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, ABD hükümetinin, Nijerya ile sağlık alanında 5,1 milyar dolarlık, beş yıllık ikili işbirliği mutabakat zaptı imzaladığı belirtildi.

Açıklamada, mutabakat zaptının önemli unsurlarından birinin, Nijerya genelinde faaliyet gösteren 900 Hristiyan sağlık merkezine 200 milyon dolarlık destek sağlanması olduğu aktarıldı.

Bu merkezlerin, özellikle ulaşılması güç ve hizmetlerin sınırlı olduğu bölgelerde sağlık hizmetlerinin sunulmasında kritik rol oynadığı ifade edildi.

Mutabakat zaptının yalnızca inanç temelli sağlık kuruluşlarını değil, Nijerya'nın genel sağlık altyapısını da kapsadığı vurgulanan açıklamada, ABD'nin beş yıl içinde 2,1 milyar dolar destek sağlamayı, Nijerya'nın ise aynı dönemde 3 milyar dolarlık yeni yerel sağlık yatırımı yapmayı planladığı bildirildi.

Açıklamada, Nijerya'nın dünyadaki en yüksek anne ve çocuk ölüm oranlarından birine sahip olduğu ve küresel sıtma yükünün yaklaşık yüzde 30'unu oluşturduğuna işaret edilerek, bu işbirliğinin her iki ülke açısından da uzun vadeli faydalar sağlayacağının altı çizildi.

Öte yandan anlaşmanın ABD'nin genel dış politika önceliklerine tabi olduğu belirtilerek, ABD Başkanı ve Dışişleri Bakanı'nın, ulusal çıkarlara uygun olmadığı değerlendirilen programları durdurma veya sonlandırma yetkisini saklı tuttuğu kaydedildi.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
