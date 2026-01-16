Haberler

ABD ve İsrail'den kritik teknoloji sektörlerindeki işbirliklerini derinleştirmek için girişim

Güncelleme:
ABD, İsrail ile kritik teknoloji sektörlerindeki işbirliklerini derinleştirmek için yeni bir Stratejik İş Birliği Çerçevesi'ni onayladı. Anlaşma, yapay zeka, enerji, yarı iletkenler gibi alanlarda ortak araştırma ve yatırımı öngörüyor.

ABD, İsrail ile kritik teknoloji sektörlerindeki uzun süreli işbirliklerini derinleştirmek ve resmileştirmek için yeni bir Stratejik İş Birliği Çerçevesi'ni onayladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından ABD ile İsrail hükümetlerince onaylanan girişime ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada ABD'nin, İsrail ile kritik teknoloji sektörlerindeki uzun süreli işbirliklerini derinleştirmek ve resmileştirmek için yeni bir Stratejik İş Birliği Çerçevesi'ni onayladığı aktarıldı.

Buna göre, bu girişimin kritik mineraller, enerji ve yapay zeka altyapısı gibi alanlarda ABD, Japonya, İsrail, Avustralya, Singapur, Güney Kore arasında işbirliğini öngören "Pax Silica" girişiminin temel taşlarından birini temsil ettiği belirtildi.

ABD'nin İsrail ile yapay zeka, enerji, gelişmiş bilgi işlem teknolojileri, uzay ve yarı iletkenler alanlarında ortak araştırma, geliştirme ve yatırım yoluyla "derin ve kalıcı ilişkiyi" sürdürmeyi amaçladığı paylaşılan açıklamada, "Bu ortaklık, güvenli ve güvenilir bir araştırma ortamını kolaylaştırmak için hassas teknolojilerin korunmasına yeniden odaklanmayı içermektedir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, işbirliğinin temel alanlarının, "hassas araştırma teknolojilerinin korunması, yapay zeka, uzay, yarı iletkenler, robotik, malzeme bilimleri ve yeni enerji kaynakları" olduğu kaydedildi.

