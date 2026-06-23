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ABD Ticaret Temsilcisi Greer ile Hindistan Ticaret ve Sanayi Bakanı Goyal, ikili ticaret anlaşmasını görüştü

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ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ile Hindistan Ticaret ve Sanayi Bakanı Piyush Goyal, Yeni Delhi'de bir araya gelerek iki ülke arasındaki ticaret anlaşmasının ilerletilmesini ele aldı. Görüşmede adil ve karşılıklı fayda sağlayacak bir anlaşma hedefleniyor.

ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, Hindistan Ticaret ve Sanayi Bakanı Piyush Goyal ile Yeni Delhi'deki görüşmesinde, iki ülke arasındaki ticaret anlaşmasının ilerletilmesini ele aldı.

ABD'nin Yeni Delhi Büyükelçiliğinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Greer ile Goyal'in, iki ülke arasındaki ticaret anlaşması kapsamındaki müzakereleri ilerletmek üzere Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de görüştüğü kaydedildi.

Açıklamada, Washington yönetiminin Amerikalı ihracatçılar için pazar açacak, her iki ülkeye de fayda sağlayacak adil ve karşılıklı bir ticaret anlaşmasının sağlanmasına odaklanmaya devam ettiği aktarıldı.

Goyal da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD ile Hindistan arasındaki ticaret anlaşması konusunda verimli görüşmeler yapmayı sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.

Bakan Goyal, 2 Haziran'da yaptığı açıklamada, iki ülke liderinin bu yılın başlarında anlaşma çerçevesini duyurduğunu hatırlatarak müzakerelerde büyük oranda sona gelindiğini ve söz konusu ticaret anlaşmasının ilk aşamasının tamamlanmak üzere olduğunu bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Şubat'ta Hindistan'ın artık Rusya'dan petrol alımını durdurduğunu ve bu ülkeye uygulanan gümrük vergisini yüzde 18'e düşüreceklerini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan
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