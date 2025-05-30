ABD ve Çin Tarife Müzakerelerinde Tıkanma

ABD ve Çin Tarife Müzakerelerinde Tıkanma
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD ve Çin arasındaki tarife müzakerelerinin tıkandığını belirtti. İki ülke liderinin eninde sonunda telefon görüşmesi yapabileceğini ifade etti.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ülkesi ile Çin arasındaki tarife müzakerelerinin tıkanmış durumda olduğunu, ülke liderleri arasında eninde sonunda telefon görüşmesinin yapılabileceğini düşündüğünü bildirdi.

Bakan Bessent, Fox News'e verdiği demeçte, ülkesi ile Çin arasındaki tarife müzakerelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında eninde sonunda telefon görüşmesinin yapılabileceğine dikkati çeken Bessent, ülkesi ile Çin arasındaki tarife müzakerelerinin tıkanmış durumda olduğunu belirtti.

Bessent, birkaç hafta içinde Çin ile daha fazla görüşme yapılacağına inandığını söyleyerek, "Görüşmelerin büyüklüğü ve karmaşıklığı göz önünde bulundurulduğunda her iki liderin de birbirini tartması gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Trump ile Şi'nin ilişkisinin iyi olduğunu ifade eden Bessent, ABD Başkanı önceliklerini açıkladığında Çin'in masaya oturacağından emin olduğunu belirtti.

???????- ABD ile Çin arasındaki tarife restleşmesi

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da aralarında Çin'in de olduğu ticaret ortaklarına ek gümrük vergileri açıklamıştı.

Çin'in karşılık vermesiyle iki ülke arasında başlayan tarife restleşmesi sonunda ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145'e kadar çıkartmış, Çin de ABD'ye yüzde 125 gümrük tarifesi getirmişti.

Washington yönetimi, diğer ülkelere getirdiği ek tarifeleri 90 gün ertelerken Çin'e yönelik tarifeler yürürlüğe girmişti.

Tırmanan ticari gerilim sonrası ABD'li ve Çinli yetkililer, 10-11 Mayıs'ta tarife müzakereleri için İsviçre'nin Cenevre şehrinde bir araya gelmiş ve karşılıklı gümrük vergilerini 90 gün boyunca düşürme kararı almıştı.

Görüşmelerin ardından 14 Mayıs itibarıyla ABD'nin, Çin mallarına uyguladığı gümrük vergisini 90 gün için yüzde 145'ten yüzde 30'a, Çin'in de ABD mallarına uyguladığı vergiyi yüzde 125'ten yüzde 10'a düşürmesine karar verilmişti.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu - Güncel
İstanbul'da dev operasyon: 4,5 milyar TL'lik sahte döviz ele geçirildi

Jandarmanın el attığı her bavuldan balya balya para çıktı
İtirafçı olan iş insanı Eyüp Subaşı, Ekrem İmamoğlu'nun 'SİSTEM'ini ifşa etti

İtirafçı olan iş insanı İmamoğlu'nun 'SİSTEM'ini ifşa etti
Emeklilerin bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu

Emeklilerin bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
İnci öğretmenin kendini vurma anı kamerada

İnci öğretmenin kendini vurma anı kamerada
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zincir marketten 22 bin liralık ürün çalan iki çocuk kasiyeri tehdit etti

Güpegündüz zincir marketi soyan 2 çocuktan kasiyere korkunç tehdit
Efecan Dianzenza ve Duygu Dianzenza ayrılıyor mu? Yasak aşk iddiası ortalığı karıştırdı

Örnek aile olarak gösteriliyordu! Survivor'da yasak aşk skandalı
Anlaşma tamam gibi! Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha

Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu dünyaevine girdi

Kerem evlendi! İşte gözlerden uzak tuttuğu eşi
Tarifeli uçakta sürpriz yolcu! Ünlü şarkıcıyı gören bir daha baktı

Tarifeli uçakta sürpriz yolcu! Ünlü şarkıcıyı gören bir daha baktı
Nurgül Yeşilçay'dan çok konuşulacak Cannes yorumu

Nurgül Yeşilçay'dan bomba Cannes yorumu
Metruk binada 3 insana ait kafatası ve kemikler bulundu

Metruk binadaki poşetleri açan hurdacılar hemen telefona sarıldı
Trump'tan Elon Musk açıklaması: Yarın onun son günü olacak

Trump'tan Elon Musk açıklaması: Yarın onun son günü olacak
3,5 metre uzunluğundaki yılan, tuvaletini yapan adamın penisini parçaladı

3,5 metre uzunluğundaki yılan, tuvaletini yapan adamın penisini parçaladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.