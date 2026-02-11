Abd, Azerbaycan ile Stratejik Ortaklık Anlaşması İmzaladı, Jd Vance "Yeni Bir Sayfa" Mesajı Verdi

(ANKARA) - ABD ve Azerbaycan, Bakü'de ekonomik ve güvenlik iş birliğini içeren stratejik bir ortaklık anlaşmasına imza attı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in Azerbaycan'ı ziyaret etti. Ziyaret kapsamında ABD ve Azerbaycan arasında bir stratejik ortaklık anlaşması imzalandı. ABD adına anlaşmayı Vance imzalarken, Azerbaycan'ı Cumhurbaşkanı İlham Aliyev temsil etti.

Aliyev ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Vance, "Bugün bu dostluğa olan minnetimizi göstermek için buradayız" dedi. İkili ilişkilerde "yeni bir dönemin başladığına" işaret eden Vance, "Başkan Trump ve Cumhurbaşkanı Aliyev liderliğinde ilişkinin daha da güçleneceğini ve iyiye gideceğini düşünüyorum" ifadelerine yer verdi.

Vance, ABD'nin Azerbaycan karasularını korumasına destek sağlamak amacıyla, sayısı açıklanmayan miktarda gemi göndereceğini de duyurdu.

İmzalanan metin ilk olarak ağustos ayında Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile Aliyev arasında yapılan görüşmelerde gündeme gelmişti. Söz konusu görüşmelerde Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile on yıllardır süren savaşı sonlandırma konusunda uzlaşmaya varmıştı.

Asya ve Avrupa'yı bağlayan "Trump Rotası"

Bölge turu sırasında Vance, Ermenistan topraklarını keserek Azerbaycan'ın Nahçıvan'a ve Türkiye'ye doğrudan erişim sağlayacak 43 kilometrelik "Uluslararası Barış ve Refah için Trump Rotası (TRIPP)" planını da gündeme getirdi.

JD Vance, "Umudumuz TRIPP'in ekonomik işbirliğini, doğal kaynaklar ve kritik mineraller konusundaki ortaklığı geliştirmesi ve Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki bu inanılmaz barış anlaşmasını gerçekten kalıcı kılmasıdır" diye konuştu.

Aliyev: "Barış içinde yaşamayı öğreniyoruz"

İlham Aliyev, ABD ile ilişkilerin "kesinlikle yeni bir aşamaya girdiğini" belirterek, Washington'da altı ay önce başlayan sürecin "sahada somut ticari ve diplomatik sonuçlar doğurduğuna dikkati" çekti.

Aliyev, düzenlenen basın toplantısında, "Dünyanın en güçlü ülkesi olan Amerika Birleşik Devletleri'nin stratejik ortağı olmak bizim için büyük bir onurdur" dedi.

Ermenistan ile "normalleşme sürecinin hızlandığını" vurgulayan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Erivan ile petrol ticaretinin başladığını şu sözlerle duyurdu:

"Bu altı ay boyunca barış içinde yaşadık, barış içinde yaşamayı öğreniyoruz. Sadece Azerbaycan üzerinden Ermenistan'a kargo transitindeki tüm kısıtlamaları kaldırmakla kalmadık, aynı zamanda Ermenistan'a petrol ürünleri tedarik etmeye başladık. Böylece, fiilen ticaret ve iş birliğini başlatmış olduk."