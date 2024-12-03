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ABD, Ukrayna'ya 725 Milyon Dolarlık Ek Silah Desteği Sağlayacak

ABD, Ukrayna'ya 725 Milyon Dolarlık Ek Silah Desteği Sağlayacak
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'ya 725 milyon dolarlık ek silah ve teçhizat desteği vereceklerini açıkladı. Blinken, ABD'nin ve 50'den fazla ülkenin Ukrayna'yı desteklediğini vurguladı.

(WASHINGTON) - ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'ya 725 milyon dolarlık ek silah ve teçhizat desteğinde bulunacaklarını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin, Ukrayna'ya 725 milyon dolarlık ek silah ve teçhizat desteğinde bulunacağını  duyurdu. Blinken, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, Ukrayna'nın savunması için 725 milyon dolarlık ek silah ve teçhizat teslimatını duyuruyorum. Amerika Birleşik Devletleri ve 50'den fazla ülke Ukrayna ile birleşmiş durumda."

Kaynak: ANKA / Güncel
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