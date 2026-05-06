ABD'den Ukrayna'ya 373,6 milyon dolarlık olası mühimmat satışına onay

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'ya Müşterek Doğrudan Taarruz Mühimmatı (JDAM) kiti ve ekipmanlarının olası satışını onayladı. Satışın toplam maliyeti 373,6 milyon dolar olarak tahmin ediliyor.

ABD Dışişleri Bakanlığından Ukrayna'ya silah satışına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Ukrayna hükümetine JDAM kiti ve ilgili ekipmanların olası satışını onaylayan karar alındığı belirtilen açıklamada, bu satışın tahmini toplam maliyetinin 373,6 milyon dolar olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Ukrayna hükümetinin 1200 "KMU-572 JDAM kuyruk kiti" ve 332 "KMU-556 JDAM kuyruk kiti" satın almak için talepte bulunduğu aktarılarak, çeşitli ekipman ve onarım parçalarının da olası satışa dahil edileceği bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan
Trump duyurdu: Hürmüz'de başlattığımız Özgürlük Projesi durduruldu

ABD'den Hürmüz'de tarihi geri adım
