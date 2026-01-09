ABD'den bölgesel istikrarın sağlanması amacıyla Tayland ve Kamboçya'ya 45 milyon dolarlık yardım

ABD Doğu Asya ve Pasifik İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Michael DeSombre, bölgesel istikrarın sağlanması amacıyla Tayland ve Kamboçya'ya 45 milyon dolarlık yardım yapılacağını açıkladı.

DeSombre, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta yaptığı açıklamada, Tayland ve Kamboçya arasında 2025'te yaşanan çatışmaların ardından yapılan ateşkes ve ileriye dönük planlara ilişkin konuştu.

Sınırda barışın tesis edilmesinin ABD'ye bu ülkelerle olan çalışmaları derinleştirmek anlamında yeni fırsatlar sunduğunu belirten DeSombre, bu kapsamda iki ülkeye 45 milyon dolarlık yardım açıkladı.

DeSombre, söz konusu yardımın, "sınır istikrarı için 15 milyon dolar, mayın temizleme çalışmaları için 10 milyon dolar, her iki ülkenin dolandırıcılık ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelesine destek için 20 milyon dolar" içerdiğini belirtti.

Yardımın detaylarına ilişkin görüşmelerin sürdüğüne işaret eden DeSombre, "(ABD Başkanı Donald) Trump, barışçı bir başkan ve barışın ekonomik büyüme ve refah için çok önemli olduğuna inanıyor." ifadesini kullandı.

Tayland-Kamboçya anlaşmazlığı

Güneydoğu Asya'da aralarında 817 kilometrelik sınır hattı bulunan Tayland ile Kamboçya, iki ülkenin sınırlarının 19. yüzyıl sonunda Kamboçya'daki Fransız işgalinde belirlendiği zamanlara dayanan anlaşmazlık yaşıyor.

İlk çatışmalar, Kamboçya'nın tartışmalı bölgede bulunan 11'inci yüzyıldan kalma bir tapınağı UNESCO Dünya Mirası Alanı olarak tescil ettirmeye çalıştığı 2008'de çıkmıştı.

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs 2025'te bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülkenin orduları sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Yaklaşık 2 ayın ardından sınır hattında 24 Temmuz'da çıkan çatışmalarda, iki ülkeden 32 kişi hayatını kaybetmişti.

Temmuzda çıkan sınır çatışmalarını çözmek amacıyla 26 Ekim'de ABD Başkanı Donald Trump'ın katıldığı törende "barış anlaşmasına" imza atılmıştı.

İlan edilen ateşkese rağmen iki ülke arasında 7 Aralık'ta yeniden başlayan çatışmalarda iki taraftan 47 kişi hayatını kaybetmiş, 1 milyonu aşkın kişi yerinden edilmişti.

22 Aralık'ta iki ülke arasında sınır geriliminin sona erdirilmesinin amaçlandığı Güneydoğu Asya Uluslar Birliği toplantısında ateşkese varamayan taraflar, 24 Aralık'ta yeniden askeri görüşmelere başlamış, görüşmeler sonunda 27 Aralık'ta imzalanan "Ortak Bildiri" ile iki ülke arasında yeniden ateşkes ilan edilmişti.