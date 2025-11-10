ABD Tarım Bakanlığı'ndan SNAP Ödemelerine Yönelik Talimat

ABD'de Tarım Bakanlığı, federal mahkemenin kararına rağmen eyaletlere "Ek Beslenme Yardım Programı (SNAP)" kapsamındaki kasım ayı ödemelerinin tam olarak yapılması için attıkları adımları "derhal geri almaları" talimatını verdi.

Washington Post gazetesinin haberine göre ABD Tarım Bakanlığı, SNAP kapsamındaki yardım ödemelerine ilişkin bildiri yayımladı.

Bildiride eyaletlerden SNAP kapsamında kasım ayı ödemelerinin tamamını yapmak için attıkları tüm adımları "derhal geri almaları" talep edildi.

Talimata uymayan eyaletlerin bazı idari giderlerdeki federal fon desteğini kaybedebileceği belirtilen bildiride, eyaletlerin ödemeleri buna göre düzenlemeleri gerektiği kaydedildi.

Trump yönetimi, eyaletlerden aylık yardımların yaklaşık yüzde 65'ini kapsayacak şekilde "kısmi ödeme" yapmalarını talep ediyor.

ABD'de SNAP yardımlarından yaklaşık 42 milyon kişinin faydalandığı belirtiliyor ancak ülke nüfusunun yaklaşık 8'de 1'ine tekabül eden 42 milyon Amerikalının bu ödemeleri kısa sürede alması mümkün görünmüyor.

ABD'nin Rhode Island eyaletindeki Bölge Yargıcı John McConnell, 7 Kasım 2025'te Trump yönetimine kasım ayı SNAP ödemelerinin ivedilikle ve tam olarak yapılması talimatını vermişti.

Trump yönetimi, mahkemenin kararına itiraz etmişti.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, "Hükümetin kapalı olduğu bir dönemde federal mahkemenin Başkan'a durumu nasıl değerlendirmesi gerektiğini söylemesi mümkün değil." ifadesini kullanmıştı.

Trump'ın SNAP'e ilişkin açıklamaları

ABD Başkanı Trump, 4 Kasım'da Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda düşük gelirli kesimlere yönelik gıda yardımlarını ancak Demokratların hükümetin açılması yönünde oy kullanmasından sonra yeniden başlatacaklarını belirtmişti.

Hükümetin bir ayı aşkın süredir kapalı olmasından Demokratları sorumlu tutan Trump, hükümetin açılmaması halinde ülkedeki milyonlarca düşük gelirlinin faydalandığı "Ek Beslenme Yardım Programı'na" devam etmeyeceklerini açıklamıştı.

Trump, eski Joe Biden yönetiminin SNAP programını genişlettiğini, bu yardımların sadece ihtiyaç sahiplerine değil isteyen herkese dağıtıldığını savunmuştu.