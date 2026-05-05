ABD'de, Beyaz Saray'daki balo salonu inşaatı tartışması büyüyor

Senato Yargı Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Senatör Chuck Grassley, Beyaz Saray'ın güvenlik iyileştirmeleri için bir finansman paketi açıklarken, bu bütçe tasarısının Başkan Donald Trump'ın balo salonu harcamalarında kullanılıp kullanılmayacağı tartışılıyor.

Grassley'in sunduğu yasa tasarısının metninde, söz konusu paranın tam olarak ne için kullanılacağının detayına yer verilmezken, yasa tasarısında talep edilen 1 milyar dolarlık meblağın Beyaz Saray'ın hem yer altındaki hem de zemin üzerindeki bölümlerinin güvenlik önlemleri için kullanılabileceği belirtildi.

Bazı medya kuruluşları, teklif metinde yer alan 1 milyar dolarlık bütçenin "güvenlik dışı unsurlar" için kullanılamayacağı ifadesini, "Trump'ın planladığı balo salonuna bir gönderme" olarak nitelendirdi.

Grassley'nin sözcüsü Clare Slattery, konuyla ilgili açıklamasında, bu tasarının balo salonu inşaatını finanse etmediğini, "tüm başkanların, ailelerinin ve personelinin yeterince korunmasını sağlayacak Gizli Servis iyileştirmeleri için" fon sağladığını ifade etti.

Beyaz Saray Sözcüsü Davis Ingle ise yaptığı açıklamada, "Tasarı, ABD Gizli Servisi'ne, diğer birçok kritik görevinin yanı sıra, Beyaz Saray kompleksini tamamen ve eksiksiz bir şekilde güçlendirmek için ihtiyaç duydukları kaynakları sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Beyaz Saray yetkilileri, daha önce 400 milyon dolara mal olabileceği belirtilen balo salonunun tamamen özel bağışçılar tarafından finanse edileceğini ve vergi mükelleflerinin cebinden para çıkmayacağına dair açıklamada bulunmuştu.

ABD Bölge Yargıcı Richard Leon, geçen ay Kongre'nin onayı olmadan Beyaz Saray'daki balo salonunun zemin üzerindeki inşaatının devam edemeyeceği yönünde karar bildirmiş, Trump hükümeti ise bu karara itiraz başvurusunda bulunmuştu.