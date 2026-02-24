Haberler

ABD, Karayipler'de yaptırıma tabi tutulan petrol tankerine el koydu

Güncelleme:
ABD ordusu, Hint Okyanusu açıklarında 'Bertha' isimli yaptırıma tabi bir petrol tankerine el koydu. Pentagon, operasyonun herhangi bir olay yaşanmaksızın gerçekleştirildiğini bildirdi.

ABD ordusu, Hint Okyanusu açıklarında seyreden ve yaptırıma tabi tutulan bir petrol tankerine el koydu.

Savunma Bakanlığının (Pentagon), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan görüntülü paylaşımda, ABD ordusunun Karayipler'de takibe aldığı "Bertha" isimli petrol tankerine Hint Okyanusu açıklarında ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, "ABD kuvvetleri, gece boyunca ABD Hint-Pasifik Komutanlığının (INDOPACOM) sorumluluk alanında, herhangi bir olay yaşanmaksızın, Bertha'ya yönelik ziyaret hakkı, denizden önleme ve bordalama operasyonu gerçekleştirdi." ifadesi kullanıldı.

El konulan tankerin, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Karayipler'de yaptırım uygulanan gemilere yönelik belirlenen karantina kurallarını ihlal ettiği ve kaçmaya çalıştığı kaydedildi.

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Biriminin (OFAC) internet sayfasında, "Bertha" adlı petrol tankerinin Cook Adaları bandıralı olduğu ve İran yaptırımlarına tabi tutulduğu bilgisi yer alıyor.

