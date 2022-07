ABD'nin Nevada Eyaletinde Küçük Uçakların Havada Çarpışması Sonucu Dört Kişi Hayatını Kaybetti

LOS ANGELES, 18 Temmuz (Xinhua) -- ABD'li yetkililer, Nevada eyaletinde bulunan North Las Vegas Havalimanı'nda Pazar günü, içinde bulundukları küçük uçakların öğlen civarı havada çarpışması sonucu dört kişinin öldüğünü duyurdu. North Las Vegas kenti itfaiyesi yayınladığı Twitter mesajında, "Şu an için bildirilen dört ölüm var. Kaza halen araştırılıyor" dedi. ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurumu da Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, her ikisi de tek motorlu, sabit kanatlı küçük uçaklar olan bir Piper PA-46 ile bir Cessna 172N'nin çarpışması sonucu meydana gelen trajedinin araştırıldığını açıkladı. İlk gelen bilgiler Piper PA-46'nın Cessna 172'ye çarptığı sırada inişe hazırlandığına işaret ediyor. Las Vegas'ta ABC'ye bağlı yerel bir televizyon kanalı olan KTNV-TV, ABD Federal Havacılık İdaresi'ne dayandırdığı haberinde, çarpma sonrasında Piper'ın 30-Sağ pistinin doğusunda kalan bir alana, Cessna'nın ise bir su toplama göletine düştüğünü bildirdi. Haberde, uçakların her birinde iki kişinin bulunduğu belirtildi.

Xinhua / Güncel