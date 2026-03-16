Trump yönetimi, İran'a saldırıların maliyetinin 12 milyar dolara ulaştığını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, İran'a yönelik saldırılarının şu ana kadar 12 milyar dolara mal olduğunu açıkladı. Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, mevcut silah stoklarının yeterli olduğunu ve ek bir bütçe talebinde bulunmayı planlamadıklarını belirtti.

ABD Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, CBS News'un "Face the Nation" programına konuk oldu.

"İranlıların yaptıkları Amerikan ekonomisine zarar veremeyecek." diyen Hassett, ABD'nin 1970'lerin aksine artık dev bir petrol üreticisi olduğunu söyledi."

Öte yandan, ABD'nin İran'ı hedef alan saldırılarının yalnızca ilk 6 gününde maliyetin 11,3 milyar doları aştığı iddia edilmişti.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine kara harekatı başlattı

Orta Doğu ateş çemberine döndü! Kara harekatı başladı
Muhalif vekilden Modi'yi yerin dibine sokan sözler

Muhalif vekilden Modi'yi yerin dibine sokan sözler
Sadettin Saran'dan Tedesco için yeni karar

Arayışlara bile başlandı! Aldığı yeni karar bomba
Veliaht Prens'ten Trump'a İran tavsiyesi: Yılanın başını kesin

Savaş sürerken Veliaht Prens'ten Trump'a skandal tavsiye
Savaşta 17. gün! İran'dan Trump'a meydan okuma: Cesareti varsa gemilerini Basra Körfezi'ne getirsin

İran Trump'a meydan okudu: Cesaretin varsa...
Muhalif vekilden Modi'yi yerin dibine sokan sözler

Muhalif vekilden Modi'yi yerin dibine sokan sözler
İran'dan intikam saldırısı! Dubai Uluslararası Havalimanı vuruldu

İran'dan intikam saldırısı! Gece vuruldu, saatlerdir yanıyor
Kim: Trump'ın akıl sağlığı yerinde değil, ABD'li bir bunak

Trump'a "füze"yi bu kez Kim attı