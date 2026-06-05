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ABD Temsilciler Meclisi, Ukrayna'ya maddi destek ve Rusya'ya yaptırım öngören tasarıyı kabul etti

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ABD Temsilciler Meclisi, Ukrayna'ya savunma ve altyapı desteği ile Rusya'ya yönelik yaptırımları genişleten yasa tasarısını kabul etti. Tasarı, 1 milyar dolar hibe ve 8 milyar dolar kredi yardımı öngörüyor.

ABD Temsilciler Meclisi, Ukrayna'ya savunma ve altyapı alanlarında destek sağlanmasını ve Rusya'ya yönelik yaptırımların genişletilmesini öngören yasa tasarısını kabul etti.

Temsilciler Meclisi Demokrat Üyesi Gregory Meeks tarafından sunulan yasa tasarısı, yapılan oylamada 226 oyla kabul edildi.

Senato'ya taşınan yasa tasarısı, Ukrayna'ya savunma ve yeniden inşa konusunda 1 milyar dolardan fazla yardım sağlamayı, kredi yoluyla da 8 milyar dolarlık ek kaynak oluşturmayı amaçlıyor.

Tasarı, Rusya'daki finans kuruluşları, petrol ve madencilik sektörleri ile bazı Rus yetkililere yönelik yeni yaptırımlar da içeriyor.

Tasarının Senato'da kabul edilmesinin ardından yasalaşması için Başkan Donald Trump tarafından imzalanması gerekiyor.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu
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