ABD'li Yayıncıyı Dolandırdığı İddia Edilen Taksi Sürücüsü Tutuklandı

Güncelleme:
ABD'li sosyal medya yayıncısı Auger'in İstanbul'da taksiyle yaptığı yolculukta kartından fazla ücret çekildiğini iddia etmesi üzerine başlatılan soruşturmada taksi sürücüsü H.A. gözaltına alındı. Sürücüye 141 bin 500 lira idari para cezası kesildi, sürücü kartı iptal edildi ve araç trafikten men edildi. 'Dolandırıcılık' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen H.A. tutuklandı.

Olay, Karaköy'deki Tersane Caddesi üzerinde bulunan bir eğlence merkezinde düzenlenen etkinliğin ardından yaşandı. ABD'li sosyal medya yayıncısı Auger, Taksim'de konaklayacağı otele gitmek üzere taksiye bindiği sırada yolculuğunu canlı yayınla takipçileriyle paylaştı.

Yayın görüntülerinde, Auger'in araca binmeden önce taksi sürücüsüyle ücret konusunda anlaştığı anlar yer aldı. Ancak yayıncı, yolculuğun ardından kredi kartından anlaştıkları tutardan daha fazla para çekildiğini fark ettiğini belirterek durumu sosyal medya hesabından paylaştı. Auger, kartından 136 dolar tahsil edildiğini iddia etti.

Paylaşımın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

SÜRÜCÜ YAKALANDI, 141 BİN 500 LİRA CEZA KESİLDİ

Yapılan çalışmalar sonucunda yayıncıyı Tersane Caddesi'nden alarak Gümüşsuyu'daki otele götüren taksi sürücüsünün H.A. olduğu belirlendi.

Polis ekiplerince yakalanan H.A. hakkında Karayolları Trafik Kanunu'nun "taksi hizmeti veren otomobillerde taksimetre kullanmamak", "yer işaretlerine uymamak" ve "emniyet kemeri kullanmamak" maddeleri kapsamında toplam 141 bin 500 lira idari para cezası verildi. Ayrıca taksi sürücü kartı iptal edilen H.A.'nın kullandığı araç trafikten men edildi.

"DOLANDIRICILIK" SUÇLAMASIYLA TUTUKLANDI"

İdari işlemlerin ardından "dolandırıcılık" suçlamasıyla İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen H.A., çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: ANKA
