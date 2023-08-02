ABD Kongre Polisi Muhtemel Silahlı Saldırgan İhbarı Üzerine Arama Yaptı

ABD Kongre Polisi, muhtemel bir silahlı saldırgan olduğu yönündeki ihbar üzerine Senato ofis binalarının giriş ve çıkışlarını kapatarak aramalar yaptı. Aramalar sonucunda endişe verici bir duruma rastlanmadı.

NEW ABD Kongre Polisi, muhtemel bir silahlı saldırgan olduğu yönündeki ihbar üzerine Senato ofis binalarının giriş ve çıkışlarını kapatarak aramalar yaptı.

Kongre Polisi Şefi Tom Manger, gazetecilere yaptığı açıklamada, muhtemel bir silahlı saldırgan olduğuna ilişkin ihbar üzerine üç Senato ofis binasında yapılan aramanın tamamlandığını kaydetti.

Binalardan ayrılanlara izin verildiğini ancak binalara girişin hala kapalı tutulduğunu kaydeden Manger, şu ana kadar endişe verici bir şeye rastlamadıklarını aktardı.

Manger, polisin yerel saatle 14.30 civarında ihbarı aldığını ve ilk olarak "zırh giymiş iri yapılı Latin Amerika kökenli bir erkek" aradığını ancak böyle birinin bulunmadığı ve bu konuda da bir teyit olmadığı bilgisini paylaştı.

İhbarın, kişinin Senato Hart binasında olduğu yönünde olduğunu kaydeden Manger, herhangi bir silahlı saldırganın bulunmadığını ve ihbarın asılsız olabileceğini söyledi.

ABD Kongre Binası Polisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da Senato ofis binalarında girişlerin yeniden başlatılması için hazırlanıldığı ve şu an için aktif bir tehdit olmadığı duyuruldu.

Silahlı saldırgan ihbarı

ABD Kongre Binası Polisi yerel saatle 14.45'te muhtemel bir silahlı saldırgan olduğuna ilişkin ihbar üzerine Senato ofis binaları içinde ve çevresinde polislerin arama yaptıklarını bildirmişti.

Halka bölgeden uzak durmaları, binaların içerisindekilere de güvenli bir yere saklanmaları çağrısı yapılan açıklamada, herhangi bir silah sesinin duyulduğu yönünde bir teyit olmadığı bilgisi paylaşılmıştı.