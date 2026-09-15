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ABD, Kanada'dan ithal ettiği 110 ürüne yüzde 50 ek vergi uygulamaya başladı

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ABD'nin Kanada'dan ithal ettiği 110 ürüne yüzde 50 oranında ek vergi uygulamasının başladığı belirtildi.

ABD'nin Kanada'dan ithal ettiği 110 ürüne yüzde 50 oranında ek vergi uygulamasının başladığı belirtildi.

CBC News kanalının haberine göre, ABD'nin Kanada'dan ithal ettiği bazı mallara getirdiği yeni ek gümrük vergileri, 15 Eylül gece yarısından itibaren yürürlüğe girdi.

Yeni vergi uygulaması kapsamında Kanada'dan ithal edilen 110 ürüne yüzde 50 oranında ek vergi uygulaması başladı.

Uygulama bazı peynirleri, motorlu tekneleri, arazi araçlarını ve mobilyalar dahil çeşitli ürünleri kapsıyor.

Yeni uygulama doğrultusunda ABD daha önce tuz, çimento ve tuvalet kağıdına uyguladığı vergileri ise kaldırdı.

Kaynak: AA
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