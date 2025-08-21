ABD İstihbaratına Yüzde 40 Kapasite Kesintisi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, organizasyon kapasitesinin yüzde 40 düşürüleceğini ve tasarruf politikaları ile verimliliğin artırılacağını açıkladı. Yeni politika ile yıllık 700 milyon dolar tasarruf sağlanacağı belirtildi.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, direktörlük bünyesinde organizasyon kapasitesinin yüzde 40 düşürüleceğini bildirdi.

Gabbard, ABD merkezli X hesabından yaptığı açıklamada, direktörlüğün "şişkin ve verimsiz hale geldiğini", tasarruf politikasıyla "misyon odaklılığı yeniden tesis etmeyi" hedeflediğini belirtti.

"ODNI 2.0" şeklinde tanımladığı politika sayesinde direktörlüğün daha çevik, verimli ve etkili olacağına işaret eden Gabbard, "Organizasyon kapasitemizi yüzde 40'tan fazla azaltacak ve vergi mükelleflerine yılda 700 milyon dolardan fazla tasarruf sağlayacağız." ifadesini kullandı.

Yeni plan doğrultusunda ODNI bünyesindeki bazı birimler dönüşüm politikası kapsamında reform edilecek ve ABD Başkanı Donald Trump'ın istihbarat önceliklerini destekleyen alanlara "kritik yatırımlar" yapılacak.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
Kerem Aktürkoğlu'na Fenerbahçe'ye transferi soruldu: Tek cümle edip otobüse bindi

Kerem'e Fenerbahçe'ye transferi soruldu: Tek cümle edip otobüse bindi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12 saat sonra gelen mucize! Tırmandıkları kayalıklarda bulundular

12 saat sonra gelen mucize! 2 çocuk canlarını böyle kurtarmış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.