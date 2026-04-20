Haberler

Motorinde İndirime Savaş Darbesi... Motorine İndirim Önce Göründü, Sonra Kayboldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD ile İran arasındaki geçici ateşkesin sona erebileceğine dair işaretler, küresel enerji fiyatlarını artırdı. Motorine yapılması planlanan indirim iptal oldu ve fiyatlar yükseldi.

Haber:  Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - ABD ile İran arasında geçici ateşkesin sona erebileceğine yönelik işaretler, geçen hafta cuma günü küresel enerji fiyatlarında yaşanan iyimserliği tersine çevirdi. Motorine, bu iyimserliğin etkisiyle çarşamba gününden geçerli olmak üzere yapılan indirim hesapları, bir anda tersine döndü. İndirim, başka bahara kaldı.

ABD-İran savaşı ve Hürmüz Boğazı'yla ilgili yaşanan gelişmeler, küresel enerji fiyatlarını etkiliyor. ABD ile İran arasındaki geçici ateşkesin zayıflaması, savaşın öne çıkması Brent petrol ve motorinin metrik ton fiyatlarını yükseltti.

Akaryakıt sektörü temsilcileri, küresel piyasalarda motorinin geçen haftayı (metrik ton) bin 197 dolardan kapattığını belirterek, "25 dolarlık artış bile çarşamba günü motorine indirimi gündeme getirecekti. Bu durumda ÖTV kesintisi düşüldükten sonra en az 1 TL 15 kuruş indirim hesaplanıyordu" dedi.

Sektör temsilcileri, savaşın öne çıkması nedeniyle küresel piyasalarda motorinin ton fiyatının 70 dolar kadar arttığını belirterek, "Maalesef, iyimser havanın dağılmasıyla indirim, başka bahara kaldı" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

