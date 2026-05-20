Haberler

Abd, Hint Okyanusu'nda İran'la Bağlantılı Olduğu Gerekçesiyle Petrol Tankerine El Koydu

Abd, Hint Okyanusu'nda İran'la Bağlantılı Olduğu Gerekçesiyle Petrol Tankerine El Koydu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD yönetimi, Hint Okyanusu'nda İran'la bağlantılı olduğu iddia edilen Skywave adlı petrol tankerine el koydu. Bu, ABD'nin İran petrolleriyle bağlantılı gemilere yönelik üçüncü müdahalesi oldu.

WASHINGTON, 20 Mayıs (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Hint Okyanusu'nda İran'la bağlantısı olan bir petrol tankerine el koyduğu bildirildi. ABD üçüncü kez, İran petrollerinin sevkiyatıyla bağlantılı olduğu iddiasıyla bir gemiye el koymuş oldu.

Wall Street Journal gazetesinin üç ABD'li yetkiliye dayandırdığı salı günkü haberinde, gemi takip verilerine göre Skywave adlı tankerin Malakka Boğazı'nı geçtikten sonra Malezya'nın batısında seyrettiği belirtildi.

Komisyoncuların ve Lloyd's List Intelligence şirketinin verdiği bilgilere göre şubat ayında İran'ın Hark Adası'nda tankere 1 milyon varilden fazla ham petrol yüklenmiş olabileceği kaydedildi. Haberde, tankere Ortadoğu'ya geri dönerken el konulduğu ifade edildi.

Habere göre, petrol tankerine İran petrolü taşıdığı gerekçesiyle mart ayında ABD tarafından yaptırım uygulanmıştı.

ABD, nisan ayında Hint Okyanusu'nda İran'la bağlantılı olduğu iddiasıyla Majestic X ve Tifani adlı iki tankere el koymuştu.

Kaynak: Xinhua
MSB NATO'ya sundu! Türkiye'den kritik askeri yakıt hamlesi

Hürmüz krizi sonrası Türkiye'den kritik hamle! MSB, NATO'ya sundu
Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda ilde hissedildi

Malatya'da şiddetli deprem! Çevre illerde de hissedildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Jose Mourinho’dan Samet Akaydin bombası

Mourinho’dan Samet bombası
Şi'den Trump'a üstü kapalı gönderme! Putin'i kırmızı halıyla karşıladı

Çin liderinden Trump'a tarihi ayar
Genç kız, kendisine teklifte bulunan müezzinin sözleri karşısında şoke oldu

Kendisine teklifte bulunan müezzinin sözleri karşısında şoke oldu
Babasının sözleri aşiretleri sokağa döktü! Tepkiler büyüyünce özür diledi

Babasının sözleri aşiretleri sokağa döktü! Tepkiler büyüyünce özür diledi
Fenerbahçe'ye 50 milyon euroluk golcü

Süper Lig devine 50 milyon euroluk golcü
Kamptan kaçan kadın yarışmacı, Acun'u çileden çıkardı: Sizi baş başa yakaladık

Erkek yarışmacı ile basılan kadın yarışmacı, Acun'u çileden çıkardı

Bakan Gürlek: 26,4 milyarlık yasa dışı bahis ağı çökertildi

Bakan Gürlek: 26,4 milyarlık yasa dışı bahis ağı çökertildi