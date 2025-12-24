Haberler

Trump'ın atadığı Özel Temsilci Landry, ABD'nin Grönland'ı "fethetmeye çalışmadığını" söyledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Louisiana Valisi Jeff Landry, Grönland Özel Temsilcisi olarak atanmasının ardından ABD'nin Grönland'ı 'fethetmeye çalışmadığını' savundu. Landry, asıl odaklanılması gerekenin Grönland halkının ihtiyaçları olduğunu vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland Özel Temsilcisi olarak atadığı Louisiana Valisi Jeff Landry, ABD'nin, Grönland'ı "fethetmeye çalışmadığını" savundu.

Landry, Fox News'e verdiği mülakatta, Grönland Özel Temsilcisi olarak atanmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Asıl görüşmelerin Grönland halkına odaklanması gerektiğini belirten Landry, "Ne istiyorlar? Hangi fırsatlara ulaşamıyorlar? Neden hak ettikleri güvenlik sağlanmıyor?" ifadelerini kullandı.

Landry, Trump yönetiminin, Grönland'ı ya da herhangi bir ülkeyi "fethetmeye ya da devralmaya çalışmadığını" savunarak, ABD'nin ekonomi ve güvenlik alanlarında önde geldiğini, bunun Grönland halkı için faydalı olabileceğini ileri sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump, Louisiana Valisi Jeff Landry'yi Grönland Özel Temsilcisi olarak atadığını duyurmuştu. Bu karar, başta Avrupa Birliği (AB) üyeleri olmak üzere bazı ülkelerin tepkisini toplamıştı.

Trump'ın Grönland ile ilgili açıklamaları

ABD Başkanı Trump, seçildikten ve göreve geldikten sonra Grönland'ın ülkesinin kontrolünde bulunması gerektiğine ilişkin söylemini pek çok kez yineleyerek, Ada'nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip bulunmanın "mutlak zorunluluk" olduğunu savunmuştu.

Trump, Amerika'nın Grönland'a sahip olmasının "özgür dünyayı savunmak" için gerekli olduğunu ileri sürmüş, ABD Başkanı'nın bu sözleri, Grönlandlı yetkililer başta olmak üzere birçok kesimin tepkisini çekmişti.

Grönland'ın o dönemki Başbakanı Mute Bourup Egede, "Grönland, Grönland halkına aittir. Biz satılık değiliz ve asla satılık olmayacağız. Uzun süredir devam eden özgürlük mücadelemizi kaybetmeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Danimarka Krallığı çatısı altında bulunan Faroe Adaları ile iki özerk bölgeden biri olan Grönland, bağlı bulunduğu Danimarka'ya 2 bin 900 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan - Güncel
Libya askeri heyetini taşıyan uçağın kara kutusuna ulaşıldı

Ankara'da düşen jetle ilgili gizemi aydınlatacak delil bulundu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Asgari zammı sadece maaşı değil tüm ödemeleri değiştirdi! İşte kalem kalem yeni ücretler

Asgari zammı sil baştan değiştirdi! Bir grubun eli hayli rahatlayacak
Afrika Uluslar Kupası'nda olay! Osimhen, Tanzanya maçında çıldırdı

Dün geceye damga vuran görüntü
İrem Derici, Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci olayına kayıtsız kalamadı

Ünlü şarkıcı olan bitene kayıtsız kalamadı: Milletin yatak odası...
Beşiktaş derbisi için stada giden Sadettin Saran, ağlamamak için kendini zor tuttu

Saran'ın ağlamamak için kendini zor tuttuğu anlar
Asgari zammı sadece maaşı değil tüm ödemeleri değiştirdi! İşte kalem kalem yeni ücretler

Asgari zammı sil baştan değiştirdi! Bir grubun eli hayli rahatlayacak
Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın

Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın
Aşiret lideri, Ankara'nın göbeğinde oğlunu vurdu

Aşiret lideri, başkentin göbeğinde silahını çekip oğlunu vurdu