Haberler

ABD, salgın hastalıkların gelişini önlemek için Fildişi Sahili'yle 937 milyon dolarlık mutabakat zaptı imzaladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD, Fildişi Sahili'nin sağlık sistemini güçlendirmek ve salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla 5 yıl boyunca 937 milyon dolarlık bir mutabakat zaptı imzaladı. Bu anlaşmayla birlikte Fildişi Sahili, kendi sağlık sistemine de önemli yatırımlar yapacak.

ABD, Afrika ülkesi Fildişi Sahili'nin sağlık sistemini güçlendirerek salgın hastalıkların buradan ülkeye gelmesini önlemek amacıyla sağlık alanında işbirliğine yönelik 937 milyon dolarlık mutabakat zaptı imzaladı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "Önce Amerika" stratejisi kapsamında küresel sağlık yardımlarında düzenlemeye gidiliyor.

Bu yaklaşımla ABD ile Batı Afrika ülkesi Fildişi Sahili arasında sağlık alanında 5 yılı kapsayan ve 937 milyon dolar değerinde işbirliği mutabakat zaptı imzalandı.

Buna göre, ABD, "salgınlar sınırlarına yayılmadan durdurmak" amacıyla Fildişi Sahili'ne 5 yıl içerisinde 487 milyon dolara kadar yardım yapacak.

Fildişi Sahili'nin de "ABD'yi tehdit edebilecek bulaşıcı hastalıkların" önlenmesi, tespiti ve bunlara müdahale konusunda daha fazla sorumluluk alması gerektiği ortaya konuyor.

Bu kapsamda Fildişi Sahili, kendi kendine yeterli hale gelmek için yerel sağlık sistemine 450 milyon dolarlık yatırım yapacak.

Açıklamada, "ABD'den yardım alan ülkelerde sağlık sistemlerinin daha güçlü olması, kontrolsüz salgınların ve Amerika kıyılarına ulaşan bulaşıcı hastalık tehditlerinin daha az olması anlamına gelir." ifadesi kullanıldı.

ABD, gelecek haftalarda "Önce Amerika" stratejisini ilerletmek amacıyla sağlık yardımı yapılan diğer ülkelerle de benzer mutabakat zaptları imzalayacak.

Kaynak: AA / Emirhan Demir - Güncel
2026 yılı vergi ve harç artış oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var

Zam oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gözaltına alınan Şeyma Subaşı'ndan ilk görüntü

Gözaltına alınan Şeyma Subaşı'ndan ilk görüntü
42 il için sarı kodlu uyarı! Sıcaklıklar daha da düşecek, kar fena bastıracak

42 il için sarı kodlu uyarı! Kar fena bastıracak
Dünyanın en obez insanı hayatını kaybetti

Dünyanın en ağır adamıydı: Mücadelesi sona erdi
MTV zam oranı belli oldu

MTV'ye zam geldi! İşte belirlenen oran
Gözaltına alınan Şeyma Subaşı'ndan ilk görüntü

Gözaltına alınan Şeyma Subaşı'ndan ilk görüntü
Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti

Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti
Fenerbahçe'nin rakibi yılın son maçında darmadağın oldu

Fenerbahçe'nin rakibi yılın son maçında darmadağın oldu