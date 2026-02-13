ABD Enerji Bakanı Wright, Venezuela'daki Orinoco Kuşağı'nda bulunan petrol üretim tesislerini ziyaret etti

ABD Enerji Bakanı Chris Wright, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile Orinoco Kuşağı'ndaki petrol üretim tesislerini ziyaret etti.

CNN'in haberine göre 3 Ocak'ta Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun alıkonulmasından bu yana ülkeye en üst düzey teması gerçekleştiren Enerji Bakanı Wright'ın görüşmeleri sürüyor.

Wright, ABD'li enerji şirketi Chevron ile Venezuela Devlet Petrol Şirketi (PDVSA) ortaklığında işletilen Petropiar petrol işleme tesisinin modernize edilmesi ve işleme kapasitesinin artırılması için 100 milyon dolardan fazla yatırım yapılacağını söyledi.

Chevron ile PDVSA'nın, 12 ila 18 ay içinde sahadaki üretimi iki katına çıkarma hedefinde olduklarını kaydeden Wright, 5 yıl içinde de üretim hacminin 5 katına çıkabileceğini vurguladı.

Wright, Venezuela'daki geçici yönetimle uzun vadeli, verimli bir ortaklığın gündeminin bu şekilde ilerletilebileceğini dile getirdi.

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez, resmi temaslarda bulunmak üzere ülkeyi ziyaret eden ABD Enerji Bakanı Wright ile dün görüşmüştü.

Bu ziyaret, ABD'nin 3 Ocak'ta Venezuela'ya düzenlediği askeri müdahale sonucunda Devlet Başkanı Maduro'nun yakalanmasının ardından gerçekleştirilen en üst düzey temas olarak dikkat çekiyor.

Venezuela'nın petrol sanayisinin "kalbi" olarak nitelendirilen Orinoco Kuşağı, ülkenin 300 milyar varil kanıtlanmış petrol rezervinin çoğunu barındırıyor.

Ne olmuştu?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 sularında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.