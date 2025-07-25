ABD Eğitim Bakanlığı, Dondurulan 6 Milyar Dolarlık Eğitim Fonunu Serbest Bıraktı

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ABD Eğitim Bakanlığı, Donald Trump yönetimi döneminde askıya alınan yaklaşık 6 milyar dolarlık eğitim fonunun okullara aktarılacağını duyurdu. Eğitimcilerin ve Kongre üyelerinin çağrıları sonrası bu karar alındı.

ABD Eğitim Bakanlığı, Donald Trump yönetiminin "inceleme" dolayısıyla askıya aldığı yaklaşık 6 milyar dolarlık eğitim fonunun serbest bırakılacağını duyurdu.

ABD Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Trump yönetimi, yaklaşık 6 milyar dolarlık eğitim fonunu ilgili okullara aktaracak.

Trump yönetimi, harcamaların Beyaz Saray'ın öncelikleriyle uyumlu olmasını sağlamak amacıyla yapılan inceleme kapsamında 1 Temmuz'da yaklaşık 6 milyar dolarlık eğitim fonunu askıya almıştı.

Fonların dondurulmasının ardından eğitimciler, Kongre üyeleri ve sendikalar, söz konusu fonların ilgili programların yürütülmesi için okullara bir an önce aktarılması çağrısında bulunmuştu.

Geçen hafta 10 Cumhuriyetçi senatör, dondurulan eğitim fonlarının eyaletlere gönderilmesine izin verilmesi için yönetime bir mektup göndermiş ve bu fonların yeni eğitim yılı başlamadan ilgili okullara verilmesi gerektiğini belirtmişti.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
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