Rubio, Finlandiya Dışişleri Bakanı Valtonen ile Görüştü

(ANKARA) - ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Rubio, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen ile görüştüm. Finlandiya, yakın bir müttefikimiz, Avrupa güvenliğine önemli katkı sağlayan bir ülke ve yeni teknolojiler ile ekonomik büyümenin sağlanmasında güçlü bir ortaktır." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA