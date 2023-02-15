ABD'deki Son Silahlı Saldırı, Silahlı Şiddet Tartışmalarını Alevlendirdi

ANONS (İngilizce): XİA LİN, Xinhua muhabiri: "13 Şubat 2023 gecesi Michigan Eyalet Üniversitesi kampüsünde meydana gelen silahlı saldırıda üç kişi öldü ve en az beş kişi de yaralandı.

ANONS (İngilizce): XİA LİN, Xinhua muhabiri:

"13 Şubat 2023 gecesi Michigan Eyalet Üniversitesi kampüsünde meydana gelen silahlı saldırıda üç kişi öldü ve en az beş kişi de yaralandı. Üniversitenin geçici rektörü Teresa Woodruff, okulun iki günlüğüne acil durum operasyonlarına alınacağını söyledi.

Profesör Frederick Engram, 'Bir çok şey hissediyorum. Perişan, kafası karışmış, endişeli ve öfkeli... Zira bunun olduğunu ilk kez görmüyoruz' diyor.

Profesör, silahlar ve toplumumuzdaki yeri hakkında daha kapsamlı bir tartışmaya ihtiyaç olduğunu ve bunun politikacılar tarafından yapılmasını gerektiğini söylüyor."

SES 1 (İngilizce): MİR MOHAMMAD ALİ KHAN, Wall Street'te eski yatırım bankacısı:

"Hangi ülke nüfusunun 1,2 katı kadar mühimmat silahına sahip? Amerika, tarihindeki herhangi bir savaştan daha fazla insanı silahlı şiddet nedeniyle kaybetti. Ulusal Silah Birliği (NRA) öyle güçlü bir lobi ki, Amerika'nın siyasi kampanyalarını finanse eden en zengin kuruluşlarından biri. Silah üreticilerinin endüstriyel zincirdeki çıkarı, ne kadar çok satarlarsa o kadar çok kazanmalarıdır."

SES 2 (Arapça): HEBA GAMAL, Kahire merkezli Ulusal Planlama Enstitüsü'nde siyaset bilimi profesörü:

"ABD ekonomisi, içte ve dışta büyük ölçüde silah ticaretine bağlı, bu nedenle kan ticaretini devam ettirmeye çalışıyorlar, ancak zehir üreten onu her zaman tadar ve şimdi dünya halklarına verdikleriyle aynı bardaktan içiyorlar."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri New York'tan bildiriyor. (XHTV)