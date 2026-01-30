ABD'de en büyük ekonomik kaygıyı sağlık giderleri oluşturuyor

ABD'de yapılan bir anket, sağlık hizmeti maliyetlerinin kira ve gıda gibi temel giderleri geride bırakarak vatandaşların en büyük ekonomik kaygısı haline geldiğini gösterdi.

Kaiser Aile Vakfı (KFF) anketi, ara seçimler öncesinde ABD kamuoyunun sağlık maliyetlerine ilişkin tutumunu ortaya koydu.

Ankette, ABD'lilerin çoğunun sağlık giderlerini karşılamaktan endişe duyduğu, bu kaygının kira, gıda ve diğer temel tüketim giderlerine yönelik endişelerin önüne geçtiği görüldü.

Ankete göre, katılımcıların yüzde 32'si kendileri ve aileleri için sağlık hizmetlerini karşılayabilme konusunda "çok endişeli" olduğunu belirtti.

Bu oran, gıda ve market harcamaları için yüzde 24, kira veya mortgage için yüzde 23, aylık fatura giderleri için yüzde 22, benzin ve ulaşım masrafları için yüzde 17 olarak kayda geçti.

Katılımcıların yüzde 44'ü, sağlık harcamalarının ara seçimlerdeki kararlarını büyük oranda etkileyeceğine işaret ederken, yüzde 43'ü bunun hangi partinin adayını destekleyecekleri konusunda büyük bir etkisi olacağını vurguladı.

Katılımcıların yüzde 56'sı, gelecek yıl ailelerinin sağlık harcamalarının daha az karşılanabilir olacağını öngördüklerini dile getirdi.

Çalışmanın yazarlarından Ashley Kirzinger, Washington Post gazetesine yaptığı açıklamada, ekonominin genellikle seçmenlerin oy tercihlerinde en önemli unsur olarak gösterildiğini, bu yıl ise sağlık hizmetleri maliyetinin çok daha belirgin bir başlık haline geldiğini söyledi.

Kirzinger, "Sağlık hizmetleri, genellikle ikinci planda kalan bir konu olarak değerlendirilir ancak bu yıl sağlık hizmetlerine erişim, seçmenleri etkileyecek gibi görünüyor. Ülke, sağlık hizmetlerinin maliyetlerini üstlenecek birini arıyor." ifadesini kullandı.