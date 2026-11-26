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NEW YORK, 26 Kasım (Xinhua) -- ABD'nin New York kentinde bir markette alışveriş yapan insanlar, 14 Ekim 2026.

ABD'de enflasyon ekim ayında da yükselişini sürdürürken, Fed'in yakından takip ettiği kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış hızlandı. Endeksin çekirdek bileşeni ise son üç yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD Ekonomik Analiz Bürosu çarşamba günü yaptığı açıklamada, kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 arttığını bildirdi. Endeks, eylül ayında da yüzde 0,5 yükselmişti. (Fotoğraf: Zhang Fengguo/Xinhua)

Kaynak: Xinhua