ABD'de CFTC, kaldıraçlı kripto borsalarına denetim düzenlemesi önerdi

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ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC), kaldıraçlı dijital varlık işlemleri sunan kripto para borsalarının federal düzeyde denetlenmesine yönelik yeni bir düzenleme önerdi.

CFTC'den yapılan açıklamada, kripto varlıkları içeren belirli işlemlere yönelik kapsamlı bir düzenleyici çerçeve oluşturma planının duyurulması ve kamuoyunun görüşlerinin alınması amacıyla bir ön bildirim yayımlandığı belirtildi.

Açıklamada, ulusal bir düzenleme rejimi kapsamında kripto varlık piyasalarında ve söz konusu işlemlerde kötüye kullanımların önlenmesi, piyasa katılımcılarına belirli gereklilikler ve uygulamalara ilişkin kripto varlıklara özgü bilgilerin sağlanması ve kaldıraçlı veya teminatlı kripto varlık işlemleri için özel olarak tasarlanmış yeni bir işlem platformu kategorisinin oluşturulması konularında görüş istendiği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CFTC Başkanı Michael Selig, söz konusu öneriyi, ABD'nin dünyanın kripto merkezi olmaya devam etmesini sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar açısından "kritik bir adım" olarak nitelendirdi.

Selig, "Amerikan halkı, kripto varlık piyasalarında netlik, öngörülebilirlik ve tüketicinin korunmasını hak ediyor ve Komisyon, kripto varlık işlemlerini ülke genelinde geçerli piyasa düzenleme çerçevesine dahil ederek bunu sağlamaya kararlı." ifadelerini kullandı.

Düzenleme önerisi kapsamında, bireysel yatırımcılara kaldıraçlı veya teminatlı işlem imkanı sunan kripto para borsaları için CFTC denetimine tabi "kripto varlık piyasası" adında yeni bir kategori oluşturulması öngörülüyor.

Söz konusu borsalara, piyasa manipülasyonunu önlemeye yönelik önlemler ve müşteri varlıklarını güvence altına alan rezerv kanıtı sunma gibi zorunluluklar getirilmesi planlanıyor.

Yazılı görüşlerin, ön bildirimin Federal Register'da yayımlanmasından itibaren 60 gün içinde Komisyona ulaştırılması gerekiyor. Komisyon, alınan görüşleri gelecekte atılabilecek olası adımlara, bu kapsamda yeni bir düzenleme yapılmasına, yön vermek amacıyla kullanacak.

CFTC'nin söz konusu önerisi, ABD Senatosunda geçen ay dijital varlıklara ilişkin düzenleyici çerçeve oluşturmayı amaçlayan ve "CLARITY Act" olarak bilinen "Dijital Varlık Piyasası Netlik Yasa Tasarısı"nın Genel Kurul'da görüşülmesine geçilmesini sağlayacak usul oylamasında gerekli çoğunluğa ulaşılamamasının ardından geldi.

Kaynak: AA