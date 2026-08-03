Haberler

Fed: Ticari kredi standartları değişmedi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fed, ikinci çeyrekte işletmelere yönelik ticari ve sınai kredilerde standartların genel olarak değişmediğini, büyük ve orta ölçekli firmalardan talebin güçlendiğini bildirdi. Konut kredisi talebi zayıflarken, kredi kartı standartları sıkılaştı.

ABD Merkez Bankası (Fed), ülkede bu yılın ikinci çeyreğinde işletmelere yönelik ticari ve sınai kredilerde standartların genel olarak değişmediğini bildirdi.

Fed, bankaların kredi verme uygulamalarına ilişkin "Kıdemli Kredi Yetkilisi Görüş Anketi" raporunu yayımladı.

ABD'deki 56 yerli banka ile 18 yabancı banka şubesinden alınan yanıtlarla hazırlanan raporda, işletmelere verilen krediler açısından, anket katılımcılarının ikinci çeyrekte büyük, orta ve küçük ölçekli firmalara kullandırılan ticari ve sınai kredilerde kredi standartlarının genel olarak değişmediğini bildirdiği aktarıldı.

Raporda, bankaların büyük ve orta ölçekli firmalardan gelen ticari ve sınai kredi talebinin güçlendiğini, küçük ölçekli firmalardan gelen talebin ise genel olarak değişmediğini belirttiği kaydedildi.

Ayrıca raporda, ticari gayrimenkul kredilerinde kredi standartlarının bazı kategorilerde gevşediği, kredi talebinin ise genel olarak değişmediği belirtildi.

Hanehalkına verilen kredilerde ise konut kredisi standartlarında karışık bir seyir izlendiğine işaret edilen raporda, konut kredisi talebinin genel olarak zayıfladığı aktarıldı.

Raporda, kredi kartı kredilerinde standartlar sıkılaştırılırken talebin büyük ölçüde değişmediği, otomobil ve diğer tüketici kredilerinde kredi standartları genel olarak değişmezken, otomobil kredilerine yönelik talebin zayıfladığı, diğer tüketici kredilerine yönelik talebin ise değişmediği kaydedildi.

Kaynak: AA
Cem Küçük'ün tutuklandığı soruşturma büyüyor! Gazeteci Tahir Sarıkaya da gözaltına alındı

Cem Küçük soruşturması büyüyor! Bir gazeteci daha gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İmzayı attı! Çorum FK'ya AZ Alkmaar'dan lige damga vuracak transfer

İmzayı attı: Çorum FK'ya Hollanda devinden lige damga vuracak transfer
Beşiktaş'ta Salah yerine yeni hedef Brahim Diaz

Süper Lig devinde yeni hedef Diaz! Uçak Madrid'e onun için kalkacak
Tıp dünyasında çığır açan operasyon: Anne karnında ameliyat edildi

Tıp dünyası bu mucizeyi konuşuyor: Doktorlar inanılmazı başardı
Bavulunu kapan Datça’ya akın etti: Bir ayda 600 bin ziyaretçi

Bavulunu kapan o ilçemize akın etti! Emniyet rakam verdi
Çok partili dönemde bir ilk! Koca kentte CHP'li belediye başkanı kalmadı

Çok partili dönemde bir ilk! Koca kentte CHP'li belediye kalmadı
Boşanmak istediği eşinden şiddet gören kadının imdadına Sedat Peker yetişti

Görüntü olay olmuştu! İmdadına Sedat Peker yetişti

Düğün takılarını bozdurmaya giden damada kötü sürpriz

Düğün takılarını bozdurmaya giden damada kötü sürpriz