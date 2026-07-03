ABD'de 4 Temmuz Bağımsızlık Günü'nde Rekor Sıcaklık Bekleniyor

NEW YORK, 3 Temmuz (Xinhua) -- ABD'nin New York kentinde gölgede serinlemeye çalışan insanlar, 2 Haziran 2026.

ABD'nin orta batı bölgesinden doğu kesimine kadar geniş bir bölümü, şiddetli sıcak hava dalgasının etkisi altına girdi. Bu yıl haftasonuna denk gelen ve ülkenin en yoğun tatil dönemlerinden biri olan 4 Temmuz Bağımsızlık Günü'nde hava sıcaklıklarının rekor seviyeye ulaşması bekleniyor.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi'ne göre, hafta sonuna kadar 30 eyaleti etkisi altına alan şiddetli sıcak hava dalgası, yaklaşık 160 milyon ABD'liyi olumsuz etkiliyor. (Fotoğraf: Zhang Fengguo/Xinhua)

Kaynak: Xinhua