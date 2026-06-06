ABD Büyükelçisi Barrack: İran Milli Futbol Takımının vize işlemlerini yürüten ABD Büyükelçiliği ile gurur duyuyorum
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılacak İran Milli Futbol Takımı'nın vize işlemlerinin başarıyla tamamlanmasından gurur duyduğunu açıkladı.
ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılan İran Milli Futbol Takımı'nın ABD Büyükelçiliği'ndeki vize işlemlerinin başarılı bir şekilde tamamlanmasından gurur duyduğunu ifade etti.
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, sanal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, " Amerika Birleşik Devletleri'ndeki FIFA Dünya Kupası yolunda, İran Milli Futbol Takımının vize işlemlerini yürüten Ankara'daki ABD Büyükelçiliği'ndeki olağanüstü ekibimizle gurur duyuyorum. Spor sınırları aşar; dünyanın dört bir yanından yarışmacıları ve taraftarları ağırlamayı dört gözle bekliyoruz" ifadelerini kullandı.