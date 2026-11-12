Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

ABD bütçe açığı ekimde yüzde 42,1 artarak 404,1 milyar dolara çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'de federal hükümetin bütçe açığı, 2027 mali yılının ilk ayı ekimde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42,1 artarak 404,1 milyar dolara yükseldi. Ekimde gelirler yüzde 8,8 azalıp 368,9 milyar dolara gerilerken harcamalar yüzde 12,2 artarak 773 milyar dolara çıktı.

ABD federal hükümetinin bütçe açığı, 2027 mali yılının ilk ayı ekimde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 42,1 artarak 404,1 milyar dolara yükseldi.

ABD Hazine Bakanlığı, ekim ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı.

Buna göre, 1 Ekim 2026'da başlayan ve 30 Eylül 2027'de sona erecek 2027 mali yılının ilk ayında federal hükümetin bütçe açığı 404,1 milyar dolar olarak kaydedildi.

Federal hükümet, 2026 mali yılının aynı ayında 284,3 milyar dolarlık bütçe açığı vermişti. Böylece bütçe açığı, ekimde, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 42,1 artış gösterdi.

Hükümetin gelirleri, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,8 azalarak 368,9 milyar dolara gerilerken, harcamaları yüzde 12,2 artarak 773 milyar dolara yükseldi.

ABD federal hükümetinin bütçe açığı, 2026 mali yılında, önceki yıla kıyasla yüzde 12 artarak 1,99 trilyon dolara yükselmişti.

2026 mali yılında kaydedilen bütçe açığı, Kovid-19 salgınının etkili olduğu 2021 mali yılında görülen 2,77 trilyon dolarlık açığın ardından son 5 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Kaynak: AA
Suat Kılıç'tan fon soruşturması için 16 maddelik paket: Mağdurların parası iade edilsin

Yeniden Refah'tan fon soruşturması için 16 maddelik paket
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kırıkkale'de kömür alarmı! 2 firmaya ceza yağdı

Bakanlık denetiminde gerçek ortaya çıktı! 2 firmaya ceza yağdı
Emine Erdoğan, lider eşlerini Anadolu lezzetleriyle ağırladı

Emine Erdoğan'dan lider eşlerine özel sofra: Tadı damaklarında kaldı
Guardiola geri dönüş yolunda! Yeni talibi herkesi çok şaşırtacak

Guardiola geri dönüş yolunda! Yeni talibi herkesi çok şaşırtacak
Çete liderine baltalı infaz! Babasının intikamını 7 yıl sonra aldı

Babasını öldüren çete liderini unutmadı! 7 yıl sonra kanlı infaz
Aksaray’da otomobil kamyona çarptı: 2 ölü

Kan donduran kaza! Araçtan kurtulan olmadı
Fatma Betül Sayan Kaya, Taksim bombacısı ile aynı blokta kalıyor26

Aynı blokta kalıyorlar
Fenerbahçe'de Oğuz Aydın ve Archie Brown için karar

Fenerbahçe'de karar: İki oyuncuya da imza attırılıyor