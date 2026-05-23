Trump'tan Erdoğan'a teşekkür: Gücün kendisi

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşıma, "Teşekkürler Başkan Erdoğan!" diyerek başladı. Trump, paylaşımının devamında, tırnak içinde "Başkan Trump, dünyanın yüzyıllardır beklediği liderdir. O sadece güçten bahsetmiyor, gücün kendisi" ifadelerini kullandı.

Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 Mayıs'ta bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından görüşmeye ilişkin, Türkiye-ABD ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuların ele alındığı belirtilmişti.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede, "bölgedeki çatışma sürecinde ateşkesin uzatılması kararını müspet bir gelişme olarak gördüğü, ihtilaflı konularda makul bir çözümün mümkün olduğuna inandığı, ortaya konan yapıcı girişimlere desteğin süreceğini ifade ettiği" aktarılmıştı.

Kaynak: ANKA
