Trump, Nvidia CEO'su ve Elon Musk ile Çin'de

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, Nvidia CEO'su Jensen Huang ve milyarder Elon Musk'ın da yer aldığı heyetle bugün Çin'e gitti. Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşeceğini ve ABD şirketlerine yönelik kısıtlamaları gevşetmesini isteyeceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, NVIDIA CEO'su Jensen Huang ve milyarder Elon Musk'ın da yer aldığı heyetle bugün Çin'e gitti. Trump'ı, Çin Devlet Başkan Yardımcısı Han Zheng ile ABD'nin Çin Büyükelçisi David Perdu, Çin'in ABD Büyükelçisi Xie Feng ve Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ma Zhaoxu'nun yanı sıra 300 Çinli genç, askeri bando ve onur kıtası karşıladı.

ABD medyasında yer alan haberlerde, yaklaşık 10 yıl sonra Çin'i ziyaret eden ilk ABD başkanı olan Trump'ın, dünyanın ikinci büyük ekonomisiyle sürdürülen "kırılgan" ticaret ateşkesini korumayı, yeni ticari anlaşmalar yapmayı ve İran savaşı sonrası zayıflayan iç kamuoyu desteğini güçlendirmeyi hedeflediği belirtildi.

Trump'a eşlik eden iş insanları arasında, gelişmiş H200 yapay zeka çiplerinin Çin'de satışına yönelik düzenleyici onay süreciyle karşı karşıya bulunan Nvidia yöneticileri de yer aldı. ABD medyasının aktardığına göre Trump, Nvidia CEO'su Huang'dan geziye son anda katılmasını istediğini, Huang'ın Alaska'daki yakıt ikmali sırasında Air Force One'a binerken görüldüğünü aktardı.

Trump, sosyal medya platformu Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, "Başkan Xi'den, bu parlak insanların yeteneklerini ortaya koyabilmesi için Çin'i açmasını isteyeceğim. Bu benim ilk talebim olacak" ifadelerini kullandı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun ise Trump'ın açıklamalarına ilişkin değerlendirmesinde, "Pekin'in, iş birliğini genişletmeye, farklılıkları yönetmeye ve çalkantılı dünyaya daha fazla istikrar ve öngörülebilirlik katmaya hazır olduğunu" söyledi.

Trump'ın temasları kapsamında Büyük Halk Salonu'nda resmi karşılama töreni, UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan Cennet Tapınağı ziyareti ve devlet yemeği düzenlenmesi planlanıyor.

ABD-ÇİN ARASINDAKİ "TAYVAN VE İRAN" GÜNDEMİ

Trump ve Xi arasında yapılacak görüşmelerde, ticaretin yanı sıra İran savaşı ve ABD'nin Tayvan'a silah satışları gibi başlıkların da ele alınması bekleniyor. Çin, "Tayvan üzerindeki egemenlik iddiasını" sürdürürken, Washington yönetimi ise Ada'nın savunma kapasitesini desteklemeyi sürdürüyor. Çin yönetimi ise bugün yaptığı açıklamada, ABD'nin Tayvan'a yönelik olası 14 milyar dolarlık silah satış paketine karşı olduklarını yineledi. Paketin Trump'ın onayını beklediği belirtildi.

Trump'ın, Pekin yönetiminden Tahran üzerinde nüfuz kullanarak İran'ı Washington ile anlaşmaya yönlendirmesini talep etmesinin beklendiği kaydedildi. Ancak Trump daha önce yaptığı açıklamada Çin'in desteğine ihtiyacının olmadığını söylemişti.

Kaynak: ANKA